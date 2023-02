Clermont – OM : Pierre Ménès pointe du doigt la police !

Le coup d’envoi de Clermont – OM a été retardé pendant 43 minutes à cause de l’utilisation de gaz lacrymogènes par la police. Sur sa chaine YouTube Pierre Ménès (ancien journaliste Canal+) déplore cet acte.

Tous les espoirs sont permis pour les marseillais

»Le match a commencé avec 43 minutes de retard. Parce que des marseillais voulaient rentrer sans billets dans le stade. La police toujours pleine de jugeote a employé les fumigènes. Comme le stade de Clermont n’est absolument pas fermé, les fumigènes sont passés par dessus la tribune. Et ça incommodé les supporters et les joueurs, c’est regrettable. Lors du match Clermont a oublié ses bons principes de jeu pour jouer à 10 derrières contre une équipe de Marseille peut-être un petit peu émoussée physiquement par son match contre Paris. Et qui a trouvé la faille pour un pénalty sur une main de Cham sur un coup franc de Malinovskyi et transformé par Alexis Sanchez. Puis un but d’Alexis Sanchez sur un but de la tête en deux temps. Dans une deuxième mi-temps assez médiocre. Marseille ne peut pas être flamboyant à tous les matchs. L’important était de reprendre la deuxième place à Monaco avec deux points d’avance et de se rapprocher à 5 points du PSG. Tous les espoirs sont permis pour les marseillais. » Pierre Ménès – Source : Pierrot le Foot (12/02/2023)

L’OM affronte le TFC ce dimanche à 20h45.