Clermont prêt à se priver de son meilleur atout offensif face à l’OM ?

Après sa garde de vue à la suite de son implication dans un accident de la route la semaine dernière, Mohamed Bayo va-t-il participer au match face à l’OM ce dimanche ? Son coach est resté vague…

En conférence de presse ce vendredi, le coach de Clermont, Pascal Gastien est revenu sur la garde à vue de son attaquant Mohamed Bayo. L’attaquant a causé un accident avant de prendre la fuite, il a été en garde à vue. Si le buteur n’a pas encore été sanctionné il pourrait l’être ce weekend face à l’OM. Selon RMC, « le club serait toutefois en train d’y réfléchir et pourrait lui faire manquer la prochaine journée de Ligue 1. »

Il y a aura une sanction certainement — Pascal Gastien

« On peut parler d’erreur de jeunesse, oui c’est une erreur de jeunesse tout simplement. C’est un homme public, il faut qu’il comprenne ça aussi. Donc cela doit lui servir de leçon. Là cela s’est su mais il y a une multitudes d’incidents qui ne fuitent pas. (…) Pour moi, pour nous, ce qui est important c’est qu’il n’y ait pas de blessés graves, il assumera les conséquences. C’est une bonne leçon à retenir pour les jeunes et les moins jeunes… Il n’y a pas encore eu de sanction, il y a en aura une certainement. On est en train de réfléchir à ce que l’on va faire à l’intérieur du club. » Pascal Gastien – source : Conférence de presse (29/10/2021)

Mohamed Bayo avait présenté ses excuses.