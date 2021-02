OM : Le gros coup de gueule sans concession de René Malville contre Eyraud !

Sur les ondes de RMC Sport, le supporter emblématique marseillais René Malville a poussé un énorme coup de geule suite aux incidents survenus ce week end à la Commanderie. Il dénonce le traitement médiatique et de réclame le départ de Jacques Henri Eyraud

La crise à l’Olympique de Marseille a pris une autre tournure ce week-end avec les incidents survenu à la commanderie. La fronde anti-Eyraud a franchi un cap et le point de non retour a été atteint. Interrogé par RMC Sport, René Malville a ainsi poussé un énorme coup de gueule en demande le départ du président de l’OM.

« En petit comité, il (Eyraud, ndlr) critique ses supporters, moi notamment, c’est marqué dans les journaux. Il raconte qu’il y a trop de Marseillais dans son club. Il faut le dire, ça! Un président qui dit que dans son club, il y a trop de membres de la ville de son club! Hier, il a encore dit qu’il venait pour effacer 20 ans de gabegie, d’entraîneurs et de présidents. (…) Il bafoue l’entité OM. Bernard Tapie est au Panthéon de l’OM, au-delà des meilleurs joueurs comme Skoblar et Papin et Eyraud le bafoue en parlant des affaires. Quand il est arrivé, il prenait lui-même la Coupe d’Europe gagnée par Tapie en la montrant aux joueurs. C’est un hypocrite et on n’en veut plus. S’il reste, c’est la honte pour lui. Plus personne ne veut de lui à Marseille. Il s’accroche à son poste. S’il s’en va, beaucoup de choses vont se calmer. S’il reste, qu’ils s’attendent encore à des mouvements. Je ne dis pas avec la même violence. On ne veut plus de Jacques-Henri Eyraud à la tête du club. » René Malville – source : RMC Sport (01/02/2021)