Combien de joueurs de l’OM seront à la Coupe du Monde ?

Parmi les 23 olympiens du groupe professionnel, qui sera au Qatar pour disputer la Coupe du Monde ? Analyse des forces en présence et des chances des uns et des autres de participer au Mondial Qatari.

Si rien n’est jamais acté dans le football de très haut niveau, plusieurs joueurs devraient sauf improbable retournement de situation participer à la Coupe du Monde au Qatar. En Équipe de France, Jonathan Clauss a désormais une bonne longueur d’avance sur ses concurrents (Nordi Mukiele, Léo Dubois). Le dernier rassemblement a confirmé que Didier Deschamps faisait confiance à l’ancien lensois et que sa place dans la liste des 23 des Bleus était quasiment acté. Mattéo Guendouzi devrait lui aussi être convié, sauf surprise. Le milieu de terrain de 23 ans a participé aux deux derniers rassemblements des Bleus. Si sa place tenait à un fil il y a quelques mois, les performances en demi-teintes d’autres joueurs sélectionnables (Camavinga, Fofana) devraient lui assurer un billet pour le Qatar. Grace à de bonnes performances avec les Lions de l’Atlas, Amine Harit devrait lui aussi être de la partie.

Le club olympien est le plus représenté de tous. 💙🤍 #FRAAUT pic.twitter.com/EdWPbbrHZI

Pape Gueye et Bamba Dieng ne quittent plus les dernières listes du Sénégal. Malgré leurs faibles temps de jeu à Marseille, ils devraient vraisemblablement être appelé par Aliou Cissé pour défendre les chances des Lions de la Théranga au Qatar. Gerson n’a lui pas été sélectionné par Tite pour les deux matchs amicaux de la Séleçao. S’il a disputé plusieurs rencontres des éliminatoires de la Zone Amérique du Sud, le milieu Auriverde semble aujourd’hui déclassé dans la hiérarchie des milieux de terrains. Il conserve toutefois un mince espoir de disputer sa première Coupe du Monde avec le Brésil. L’attaquant Colombien Luis Suarez est au porte de la sélection mais n’a pas été sélectionné dans la dernière liste des Cafeteros avant le Mondial. Simon Ngapandouetnbu a été retenu lors du dernier rassemblement du Cameroun. Si une convocation avec les Lions indomptables à deux mois du Mondial est une bonne nouvelle pour le portier marseillais, son faible temps de jeu avec les professionnels pourrait rebattre les cartes.

Aliou Cissé sur Bamba Dieng 🇸🇳

«Bamba, s’il est à Marseille, c’est parce qu’il a les qualités, mais il faut qu’il comprenne qu’on ne lui fera aucun cadeau et c’est à lui de se prendre en main, c’est à lui d’avancer et de croire en lui et de travailler…» #TeamOM | Conf pic.twitter.com/vqL5T03ICR

