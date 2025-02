Comment Cuisance a (enfin) relancer sa carrière !

Olympien éphémère à 30 reprises lors de la saison 2020-2021, qu’est devenu l’ancien grand espoir français Michaël Cuisance ?

Prêté par le Bayern Munich lors de la saison 2020-2021, le jeune Alsacien, alors âgé de 21 ans à l’époque, débarque à l’Olympique de Marseille afin de relancer une carrière qui peine à décoller depuis son arrivée en Bavière. Malgré quelques coups d’éclat, marqué notamment par un but contre le Stade rennais en mars 2021 qui avait offert la victoire aux Phocéens dans les dernières minutes de la rencontre, le Munichois ne marquera pas les esprits sur la Canebière et retournera au Bayern à l’issue de son prêt. Il terminera son passage à Marseille avec 30 apparitions toutes compétitions confondues pour 2 buts et 1 seule passe décisive.

Une suite de parcours nomade…

Non conservé par le Bayern Munich à son retour, Michaël Cuisance est prêté à Venise, avant d’y être transféré définitivement à l’hiver 2022. Après seulement un an et 26 matchs dans le nord-est de l’Italie, il est de nouveau poussé vers la sortie et enchaîne les prêts : d’abord à la Sampdoria en janvier 2023, puis à Osnabrück en septembre 2023. C’est en deuxième division allemande qu’il retrouve enfin un peu de stabilité, disputant 25 matchs sous le maillot violet.

Thank you for your amazing support, proud to be apart of the @HerthaBSC family, 2025 is ours 🙌🏼 see you. pic.twitter.com/y0KxNsHprM — Michael Cuisance (@MichaelCUISANCE) December 27, 2024

Depuis l’été dernier, l’ancien international espoir français a définitivement quitté la Cité des Masques pour rejoindre un des nombreux clubs historiques de la capitale allemande, le Hertha Berlin. Un club avec lequel il semble de nouveau s’épanouir pleinement puisqu’il réalise jusqu’ici une saison plus que pleine en culminant déjà à 7 buts et 4 passes décisives en 21 apparitions (TCC).

Reste à voir si, à 25 ans, l’éternel espoir parviendra enfin à justifier l’engouement qu’il avait suscité auprès des plus grands clubs européens en début de carrière…

