Comment regarder le match OM PSG en streaming et à la TV ?

Après sa belle victoire face à Montpellier (0-5), l’Olympique de Marseille accueille le PSG ce dimanche au Stade Vélodrome pour la 9e journée de Ligue 1. En cas de succès, l’OM reviendrait à égalité de points avec Paris. Mais comment suivre ce classique du championnat de France en direct, que ce soit en streaming ou à la télévision ? On vous explique tout dans cet article.

Pour cette 9e journée de Ligue 1, l’OM reçoit le Paris Saint-Germain dans un Stade Vélodrome à guichets fermés. La rivalité historique entre les deux clubs ennemis promet cette fois d’être également sportive, car seuls quelques points séparent les deux équipes. Le PSG est actuellement 2e du classement, tandis que l’OM occupe la 3e place. En cas de victoire, les Olympiens reviendraient à hauteur des Parisiens. L’enjeu est donc de taille !

Roberto De Zerbi pourra compter sur un groupe quasi complet pour ce choc. Si Merlin fait son retour à l’entraînement cette semaine, il y a peu de chances de le voir débuter la rencontre après plusieurs semaines d’absence. L’ancien joueur du PSG, Adrien Rabiot, sera quant à lui de nouveau titulaire aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg au milieu de terrain. Les deux hommes joueront un rôle majeur dans cette rencontre, tout comme le trio d’attaque Greenwood, Wahi, et Rowe, en grande forme contre Montpellier dimanche dernier, et qui devront se montrer une nouvelle fois très efficaces.

Pour regarder ce choc OM PSG en direct ce dimanche soir à 20h45 rendez vous sur la plateforme DAZN !

En effet la plateforme spécialisée dans le sport et détendeur des doits de la Ligue 1, propose en ce moment une offre à prix réduit : 19, 99€ par mois (au lieu de 29,99€) vous permettant ainsi de voir le match de l’OM sans frais.

Vous pouvez souscrire l’offre DAZN Unlimited au prix de 19,99 euros par mois, avec un engagement de douze mois. Quant à l’offre DAZN Unlimited+ au prix de 29,99 euros par mois (au lieu de 49,99€), elle vous permet de streamer sur deux écrans simultanément ! Vous retrouvez huit des neuf matchs de chaque journée de championnat en direct, et sur l’écran de votre choix. La neuvième rencontre est, quant à elle, retransmise en différé le samedi à partir de minuit. En plus des matchs, la plateforme de streaming sportif DAZN vous propose des documentaires exclusifs et des reportages inédits consacrés à l’actualité de la Ligue 1 McDonald’s, aux joueurs et aux temps forts de la saison en cours.