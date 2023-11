Comment regarder Strasbourg – OM (chez un nouveau diffuseur…)

En championnat, l’OM reste sur une défaite face à Lens. Marseille n’a pris qu’un seul point sur les trois derniers matchs et doit donc impérativement maintenant impérativement réaliser une série de victoires pour tenter de se relancer. Le club marseillais est désormais englué à la 10e place du classement et ne compte que 2 points de plus que le premier relégable. Les olympiens sont clairement sous pression et devront faire preuve de caractère à Strasbourg pour ne pas sombrer un peu plus dans une crise déjà importante.

L’entraîneur italien du club olympien, Gennaro Gattuso, disposera d’un groupe au quasi complet. Le milieu de terrain Valentin Rongier est indisponible pendant plusieurs mois après une grave blessure au genou. L’international Sénégalais Pape Gueye doit encore patienter jusqu’au 6 Décembre pour retrouver la compétition. Quoi qu’il en soit, Marseille doit impérativement remporter ce match, peu importe la manière où les hommes présents sur le terrain.

A lire aussi : OM : Un important retour à l’entrainement !

Comment regarder le match Strasbourg – OM ?

Pour les amoureux de football qui ne veulent pas rater cette affiche de Ligue 1, il existe une nouvelle solution pour la regarder direct !

En effet, il y a quelques semaines, Canal+ a pris la décision de collaborer avec un nouveau partenaire pour enrichir son offre sportive : DAZN.

Désormais, ce service de streaming que l’on surnomme le « Netflix du sport » est inclus dans plusieurs formules, notamment le pack Sport+, Canal+ Sport, Friends & Family, Intégrale, et Integrale+ au tarif de 14,99 euros par mois, voire même à 9,99 euros pour son lancement.

De plus, l’application DAZN diffusera la chaîne Canal + Ligue 1.

Les abonnés DAZN auront ainsi accès aux mêmes matchs de Ligue 1 Uber Eats que ceux diffusés sur Canal+.

À partir d’aujourd’hui, DAZN est accessible en direct via myCanal ou la chaîne 19.

Pour profiter de cette offre, vous pouvez vous rendre ici.