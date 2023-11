Conccurents OM : Gros retour de bâton en France suite à l’énorme pétage de plombs de Textor !

Le propriétaire de Lyon John Textor était au Brésil pour supporter son autre club Botafogo. Ce dernier a complétement craqué suite à la défaite de son équipe parlant de corruption. Une sortie médiatique qui a des échos en France avec notamment une vive critique à son encontre de Sidney Govou notamment après le match annulé face à l’OM.

John Textor était présent au Brésil pout suivre le match de son club Botafogo face à Palmeiras. Alors que Botafogo menait largement 3-0 à la mi-temps, le match s’est inversé suite à un carton rouge et Palmeiras s’est finalement imposé 4 buts à 3 au bout du temps additionnel. De quoi rendre fou de colère de John Textor qui est descendu sur la pelouse à la fin du match pour s’en prendre au corps arbitral. «Ce n’est pas le carton rouge qui a changé le match, c’est la corruption. C’est du vol. L’arbitre doit démissionner demain, ce championnat est une blague. Personne ne mérite ça, ils peuvent m’expulser».

A lire : Le LOSC met une grosse pression avant d’affronter l’OM !

A VIRADA MAIS HISTÓRICA DO FUTEBOL BRASILEIRO EM 2023 TÁ NA CONTA DO PALMEIRAS! E FICA AINDA MAIS FOD@ NA VOZ DO @JORGEIGGOR! 👏👏👏👏🟢⚪ #Brasileirão2023 pic.twitter.com/gscQWiUexd

— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 2, 2023