Conccurents OM : Grosse polémique d’arbitrage et de VAR pour Lyon !

Nouvelle polémique suite aux décisions arbitrales litigieuses de Stéphanie Frappart lors de la demi-finale de Coupe de France entre Lyon et Valenciennes. Les joueurs du club nordiste ont affiché leur écœurement après cette rencontre.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Après la victoire 3-0 de Lyon face à VA, les décisions polémiques de Stéphanie Frappart étaient au cœur de l’après match. Anthony Knockaert n’a pas mâché ses mots au micro de beIN Sports : « Je pensais qu’on allait le faire. Le penalty, je n’ai pas vu les images mais cela me semble très léger. Quelques instants avant, il y a pareil et elle (Mme Frappart) ne siffle pas. Là, c’est dans la surface, elle siffle. Est-ce que c’est parce que c’est un grand club ? Je ne sais pas. Je pèse mes mots. Ils peuvent me suspendre, je n’en ai rien à faire parce que c’est dur. C’est dur d’accepter quand tu es dernier de Ligue 2 et que tu vois un scénario de match comme ça. »

Est-ce que c’est parce que c’est un grand club ? Je ne sais pas

Ahmed Kantari, l’entraîneur de Valenciennes s’est voulu moins virulent : « J’ai le droit de dire « no comment ». Vous connaissez mon avis, il n’y a pas faute sur notre but. Eux marquent un penalty alors que Lacazette s’appuie sur mon défenseur, mais je ne vais pas taper sur l’arbitrage. Chacun se fera son opinion mais, vu notre première période, ces faits de jeu ont beaucoup pesé… Mais je n’ai pas envie de laisser la colère me submerger, je suis heureux de ce qu’on a proposé techniquement et tactiquement. On va s’appuyer sur ce match pour la suite en L2. Les joueurs n’ont pas le droit de faire moins sur la fin de saison. »

Le journal l’Equipe lui a donné la note de 1/10 !





Il y’a 24 000 arbitres officiels de football en France. Pendant combien de temps on va nous faire croire que Stéphanie Frappart est parmi les 15 meilleurs de notre pays. Pourquoi ce totem d’immunité ? pic.twitter.com/U8O05YXKno — PiedsCarrés (@PiedsCarres) April 3, 2024