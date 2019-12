Concurrent OM : « A Lyon, à part Garcia qui gueule sur l’arbitre aux bord du terrain, il n’y a rien c’est zéro dans le jeu »

Voici un extrait du dernier DFM de ce lundi 16 décembre 2019. La Team FCM au complet revient sur les concurrents de l’OM pour ces places sur le podium. Lyon semble ne rien proposer dans le jeu…

Lyon n’avance pas dans le championnat. Les lyonnais de Rudi Garcia se sont inclinés face à Rennes 1-0 au Groupama Stadium, et ont perdu deux joueurs clés sur blessure, Depay et Reine-Adélaïde. Pour notre journaliste Mourad Aerts, cette équipe de Lyon lui rappel l’OM de l’année dernière lorsque les marseillais étaient entrainé par Rudi Garcia…

Dans le jeu c’est zéro– Mourad Aerts

« J’ai regardé Lyon samedi et je me suis beaucoup ennuyé. C’était comme nous l’année dernière, c’est-à-dire rien à part Rudi Garcia qui gueule sur l’arbitre, c’était horrible . Les rennais auraient pu marquer plus tôt dans le match, mais Lopes fait un bel arrêt. Dans le jeu c’est zéro, ça me rappelle la déprime au vélodrome l’année dernière quand il se passait rien… Donc en plus des 10 points d’écart avec l’OM, il n’y a zéro jeu » Mourad Aerts— DFM

Pour voir ou revoir ce DFM en intégralité

C’est lundi, l’équipe de Football Club de Marseille vous propose son émission bi-hebdomadaire Débat Foot Marseille.







Ce lundi c’est la Team FCM au complet avec Benjamin Courmes, Mourad Aerts, Nicolas Filhol et Jean Charles De Bono. On revient sur le nul 1-1 ramené par l’Olympique de Marseille de Metz avant de se poser la questions des conccurents de l’OM pour le podium. Enfin le cas Dario Benedetto est évoqué dans le petit débat…

Le sommaire :

– Décrassage : Metz – OM

– Gros Débat : LOSC, Rennes les nouveaux concurrents ? Lyon largué ?

: LOSC, Rennes les nouveaux concurrents ? Lyon largué ? – Petit Débat : Benedetto, c’est inquiétant ou pas ?

Bon visionnage !