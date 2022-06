Concurrent OM : Aulas a choisi un autre actionnaire américain ? Budget mercato solide ?

Bloomberg et RMC Sport annonce que John Textor sera le nouvel actionnaire de l’OL, il va reprendre les actions de Pathé et d’IDG mises sur le marché en mars dernier. Lyon sera ainsi le 4ème club détenu par le businessman américain.

Aulas avait l’intention de « conclure le sujet le 23 juin« , il devrait être largement dans les temps. Il ne restait plus que Foster Gillett et John Textor en lice pour le rachat des parts de Pathé et d’IDG. Jean-Michel Aulas aurait fini par choisir John Textor qui avait directement accepté le mode de fonctionnement demandé par Aulas, à la différence de Gillett.

Le businessman américain qui détient déjà les clubs de Botafogo, Molenbeek et des parts de Crystal Palace, pourra ajouter Lyon à sa liste. Intéressé par le projet « basket » du club, notamment avec la présence de Tony Parker dans l’entourage du club et d’une salle qui devrait voir le jour en 2023, Textor s’est rapidement révélé être une piste sérieuse. Un conseil d’administration aura lieu cet après-midi tandis qu’il était initialement prévu pour demain, preuve que l’on est proche du dénouement.

Aulas toujours au commande et gros budget mercato attendu

On devrait encore voir JMA dans le paysage du football français. En effet, le président lyonnais restera ainsi aux manettes du club pour un temps prédéfini dans l’acte de gouvernance et John Textor amènera des nouveaux fonds en tant que nouvel actionnaire « actif ». D’après le média Bloomberg, selon les termes négociés, le club serait évalué à plus de 800 millions d’euros (842 millions de dollars) et Textor investirait environ 90 millions d’euros dans les transferts de joueurs et le développement des jeunes dès cet été. De quoi lancer véritablement le mercato lyonnais. L’officialisation est attendu dans la soirée.

🔴🔵 RMC Sport est en mesure de confirmer l’information de Bloomberg : c’est John Textor qui va reprendre les actions de Pathé et d’IDG. Une forte somme sera mise par Textor dans le mercato dès cet été. — RMC Sport (@RMCsport) June 20, 2022