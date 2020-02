Concurrent OM : Garcia l’annonce, il veut rester à Lyon toute sa vie…

Rudi Garcia était encore l’entraîneur de l’Olympique de Marseille la saison dernière, il n’a cependant pas hésité à rejoindre l’un de ses concurrents les plus sérieux à l’Automne. Il est tombé complètement sous le charme du club de Jean-Michel Aulas…

Désormais chez un adversaire de l’OM, il est amusant de constater que Garcia utilise les mêmes ficelles que celles qu’il avait tirées à Marseille. Pour rappel, selon lui, Jacques-Henri Eyraud était « trop au dessus de la mélée » et il aurait aimé rester toute sa carrière à l’OM… Un an plus tard…

Le président Aulas est un visionnaire

« Le président Aulas est un visionnaire, il a compris avant les autres l’importance des infrastructures. Ici, il y a un plan de relance sérieux et à moyen terme. C’était facile de dire oui, même si mes anciens supporters de l’OM l’ont mal pris. Qu’est-ce que je vais faire après mon passage à l’OL ? Si ça tenait qu’à moi, je resterais ici pour toujours. La ville est belle, le club me plaît. Après, s’ils me demandent de partir, on verra. »

Rudi Garcia – Source : Corriere Dello Sport