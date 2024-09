Concurrent OM : la nuit a été difficile pour Lacazette !

Après la défaite 3-2 dimanche soir face à l’OM, les Lyonnais enchaînent avec leur premier match d’Europa League. En avant-match, le capitaine lyonnais est revenu rapidement sur la désillusion de l’Olympico.

Après la désillusion face à l’OM à 11 contre 10 et à domicile, la défaite semble encore toute fraîche dans les têtes lyonnaises. Avant de disputer leur premier match d’Europa League, le capitaine Alexandre Lacazette est revenu sur la débâcle de dimanche soir en conférence d’avant-match. « La nuit suivante a été difficile pour tous. Le coach a pris la parole après, et plutôt bien. On est plus que vexé, déçu de nous, moi le premier. On a loupé quelque chose de grand. On veut passer à autre chose jeudi, pour ce retour de l’Europe très intéressant chez nous. »

