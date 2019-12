Concurrent OM : Laurent Blanc pour remplacer Jardim à Monaco ?

A 10 points de l’OM et fraichement éliminé de la Coupe de la Ligue, l’AS Monaco est en difficulté. Une partie du vestiaire monégasque aurait lâché le technicien portugais. Laurent Blanc serait une des pistes pour le remplacer…

La moitié de l’effectif de Monaco fait front pour dégager Jardim, c’est peut-etre la plus grosse solidarité de l’ASM depuis le début de saison. Fabregas leader de cette « revolte », mais on retrouve plein de joueurs n’en pouvant plus, même Ben Yedder

— Romain Molina (@Romain_Molina) December 20, 2019