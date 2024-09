Concurrent OM : Le sale coup qui attend le LOSC, une absence importante confirmée côté Nice, et les révélations sur la mise à pied de David Friio par l’OL

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Voici le récap’ du jour !

David vers un départ libre ?

Cet été, le LOSC a réussi à conserver ses meilleurs joueurs avec Jonathan David et Edon Zhegrova. Seulement, le Canadien pourrait déjà acter son départ pour l’été prochain. Avec seulement une année dans son contrat, l’attaquant aurait débuté des discussions avec la Juventus et l’Inter Milan d’après le journaliste Matteo Moretto de Relevo pour une arrivée libre l’été prochain, sans indemnité pour les Lillois.

L’absence de Bombito confirmée !

L’OGC Nice affrontera l’Olympique de Marseille samedi prochain, à l’occasion de cette quatrième journée de Ligue 1. Le coup d’envoi sera lancé au stade Vélodrome, à 17 heures. Franck Haise devra cependant composer sans Moïse Bombito. La commission de discipline a confirmé la suspension du défenseur canadien pour un match ferme. L’ancien joueur de MLS a rejoint l’équipe azuréenne le 19 août dernier, pour un montant de 7 millions d’euros. Il joue actuellement sa première saison en Europe avec le Gym, qui occupe la huitième place du championnat français.

David Friio évincé

Presque un an après avoir posé bagage à Lyon, David Friio a été mis à pied par la direction lyonnaise. Le directeur sportif était venu en provenance de l’Olympique de Marseille pour redresser la barre et donner un renouveau dans un effectif en crise. Plusieurs raisons à son éviction, la mauvaise gestion du mercato d’été, surtout dans le sens des départs, mais également de très mauvaise relation en interne avec John Textor notamment. Selon Razik Brikh, l’ancien directeur sportif a aussi souhaité évincer Pierre Sage au profit de Jorge Sampaoli, qu’il avait déjà placé à l’OM en 2021. « David Friio voulait choisir son coach. On l’a dit, concernant la présence de Sampaoli au Groupama Stadium lors du match contre Monaco, qui en plus fait après un post sur Instagram avec le hashtag TeamOL, on nous avait expliqué qu’il faisait simplement le tour de stades. Sauf que quand même, c’était mettre une pression inutile à l’encontre de Pierre Sage qui avait perdu le premier match de Ligue 1, c’est très surprenant aussi. On voit que David Friio voulait imposer ses méthodes, d’importer ses méthodes de l’Olympique de Marseille alors qu’on est à Lyon, c’est autre mentalité. Pablo Longoria dit qu’il avait été très surpris qu’un club comme l’OL l’ait recruté comme directeur sportif (…) On sentait bien qu’il ne voulait pas prolonger Pierre Sage « , a déclaré le journaliste.

