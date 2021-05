Concurrent OM: Le torchon brûle à Lyon entre Rudi Garcia et Jean-Michel Aulas !

Fraîchement parti de l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia fait déjà des siennes. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille critique la direction lyonnaise dans les médias. De quoi agacer Jean-Michel Aulas ainsi que les supporters de l’OL sur les réseaux sociaux.

Plus coach de l’Olympique Lyonnais depuis la fin de la saison, Rudi Garcia ne perd pas de temps pour critiquer son ancien club. Le champion de France 2011 avec le LOSC s’est livré dans les médias, n’hésitant pas à mettre quelques tacles aux dirigeants lyonnais.

« Ça s’est bien passé au début. Les choses ont commencé à se gâter sans que je m’en aperçoive. Après deux ou trois victoires en novembre, le directeur sportif ne venait plus me féliciter. J’ai découvert que quand les recrues brésiliennes ne jouaient pas, il n’était pas heureux. Il aurait préféré gagner, mais avec ses joueurs. Il fait des choses dans mon dos, parle aux joueurs dans mon dos, laisse certains critiquer le coach comme Jean Lucas. Il a manqué d’objectivité et de traitement équitable. Quand Bruno Guimarães a un peu moins joué, ça a été un souci. J’ai composé avec tout ça. Ça ne met pas de l’harmonie en interne, j’ai beaucoup soutenu Rayan, j’ai beaucoup parlé avec Houssem Aouar. Il fallait garder tout le monde concerné contrairement aux avis trop tranchés de Juni. » Rudi Garcia – Source: L’Equipe (25/05/2021)

AULAS « TRès DéçU » PAR RUDI GARCIA

Suite à ces déclarations, Jean-Michel Aulas n’a pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux. Le Président lyonnais s’est dit très déçu du comportement de Rudi Garcia sur son compte Twitter.

« Très déçu de la politique de la terre brulée de Rudi Garcia qui réécrit l’histoire, oubliant qu’il avait le meilleur effectif. L’avenir s’écrit avec des ambitions nationales et européennes dès la prochaine saison, avec un nouvel entraîneur et des moyens financiers au service de ces ambitions. Dommage que Rudi n’ait pas su travailler avec Juni qui l’avait pourtant choisi et accompagné. Juni a tout notre soutien. Que de mauvaises excuses de la part de Rudi ! » Jean-Michel Aulas – Source: Twitter (25/05/2021)