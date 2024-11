Concurrent OM : Lens se relance, Paris en piste ce samedi… Le programme de la J13 !

En ouverture de cette 13e journée du championnat, Lens de déplaçait sur la pelouse d’Auguste Delaune pour y affronter le Stade de Reims. Au terme d’un match globalement maîtrisé, les sang et or se sont imposés (0-2) et se relancent donc après leur défaite la semaine dernière face aux olympiens (1-3). Ils remontent ainsi provisoirement à la 6ème place du championnat en attendant les autres rencontres.

À suivre aujourd’hui, Rennes-ASSE à 17h puis un intéressant Brest-Strasbourg à 19h. Dans le match de 21h ce sont les parisiens de Luis Henrique qui recevront les canaris nantais d’Antoine Kambouaré.

LE PROGRAMME DE LA J13

Vendredi 29 novembre 2024

Stade de Reims – Lens : 0 – 2

Samedi 30 novembre 2024

17H sur Beins Sports 1

Stade Rennais – ASSE

19h sur DAZN

Stade Brestois 29 – Racing club de Strasbourg

21h sur DAZN

PSG – Nantes

Dimanche 1 décembre

15h00 sur DAZN

Montpellier – Lille

17h00 sur DAZN

Havre AC – Angers

Toulouse – AJA

Olympique Lyonnais – Nice

20h45 sur DAZN

OM – AS Monaco

LE CLASSEMENT PROVISOIRE AVANT LES MATCHS DE SAMEDI

1 Paris Saint-Germain 32 12 10 2 0 36 10 26 Equipe Pts J G N P BP BC Diff 2 Monaco 26 12 8 2 2 21 10 11 3 Marseille 23 12 7 2 3 27 16 11 4 Lille 22 12 6 4 2 19 11 8 5 Nice 20 12 5 5 2 23 12 11 6 Lens 20 13 5 5 3 15 12 3 7 Lyon 19 12 5 4 3 19 16 3 8 AJ Auxerre 19 12 6 1 5 21 19 2 9 Reims 18 13 5 3 5 20 18 2 10 Toulouse 15 12 4 3 5 13 14 -1 11 Strasbourg 13 12 3 4 5 21 24 -3 12 Brest 13 12 4 1 7 16 22 -6 13 St Étienne 13 12 4 1 7 11 25 -14 14 Le Havre 12 12 4 0 8 10 23 -13 15 Rennes 11 12 3 2 7 13 19 -6 16 Nantes 10 12 2 4 6 14 19 -5 17 Angers 10 12 2 4 6 13 21 -8 18 Montpellier 7 12 2 1 9 11 32 -21

