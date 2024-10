Concurrent OM : le PSG cale, Lyon se relance, Reims recolle….

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Après le match nul frustrant de nos olympiens 1-1 contre Angers en ouverture, la 7ème journée s’est poursuivie ce dimanche avec des matchs qui impliquaient des concurrents directs de nos olympiens Lyon, Reims, Lens, Strasbourg, Paris et Nice.

Dans le premier match du jour, les Lyonnais de Pierre Sage, tombeurs des Rangers (4-1) un peu plus tôt dans la semaine, recevaient les nantais d’Antoine Kombouaré et dans un match plus ou moins maîtrisé ce sont les rhodaniens qui se sont imposés grâce à des réalisations de l’argentin Nicolas Tagliafico et de Nicolas Pallois (CSC). Un succès qui permet a Lacazette et aux siens de remonter à la 8ème place du championnat, a seulement 4 petits points de nos olympiens.

La seconde rencontre impliquant un concurrent de l’OM avait lieu dans le multiplex de 17h. Cette dernière opposait les Rémois de Luka Elsner et les Montpelliérains de Michel Der Zakarian, prochain adversaire de l’OM. Dans ce match à buts ce sont les champenois qui sont sortis vainqueur 4-2. Rapidement devant dès la 6ème mn grâce à Munetsi, avant de faire le break à la 25 ème par l’intermédiaire de Nakamura, les rouges et blanc voient les montpelliérains réagir par l’intermédiaire d’Arnaud Nordin juste avant la pause. Une réaction de courte durée puisque les héraultais verront les rémois refaire leur break d’avance dès la 57ème grâce à une réalisation de l’ivoirien Diakité. Arnaud Nordin redonnera espoir aux montpelliérains dans le temps additionnel avant que Teddy Teuma ne parachève le succès de son équipe quelques secondes plus tard. Cette victoire permet aux hommes de Luka Elsner de confirmer leur excellente forme et de prendre la 4ème place du championnat en revenant à hauteur de points de l’OM.

💪 | Teddy Teuma transforme son penalty et assure la victoire rémoise ! 😮‍💨🔥 #SDRMHSC pic.twitter.com/DHyUAibajp — DAZN France (@DAZN_FR) October 6, 2024

La troisième rencontre qui intéressait nos marseillais aujourd’hui avait également lieu lors du multiplex de 17h. Une rencontre qui opposait les strasbourgeois de Liam Rosenior, tombeur de l’OM la semaine passé et les lensois de Will Still. Un affrontement entre deux jeunes entraineurs qui s’est conclu sur un score de parité 2-2. Ce sont les lensois, par l’intermédiaire de l’angolais N’Zola qui viennent rapidement ouvrir le score dès la 5ème minute de jeu. Une ouverture du score prématuré qui ne perturbe pas les alsaciens qui reviennent au score moins d’un quart d’heure plus tard par l’intermédiaire de l’ivoirien Loubadhe Sylla, mais ce sont les lensois qui vont rentrés au vestiaire devant grâce à une réalisation d’Andy Diouf à la 44ème. La seconde période verra les alsaciens revenir à hauteur des lensois sur un pénalty d’Habib Diarra à la 60ème. Le score ne bougera plus ensuite. Un match nul qui permet donc aux nordistes et aux alsaciens de prendre un point chacun et de rester respectivement à 3 et 4 points des phocéens.

⚖️ | Habib Diarra égalise sur penalty pour Strasbourg ! 2️⃣-2️⃣ #RCSALENS pic.twitter.com/Q3lA5U8But — DAZN France (@DAZN_FR) October 6, 2024

L’ultime rencontre de cette 7ème journée opposée les Niçois de Frank Haise et les parisiens de Luis Henrique. Dans ce choc du dimanche soir, les deux équipes se sont neutralisés 1-1 au terme d’un match qui aura vu les deux équipes avoir chacune leur temps fort. Les niçois avaient réussis à ouvrir le score par l’intermédiaire du tunisien Ali Abdi à la 39ème, avant d’être rejoint par les parisiens au retour des vestiaires sur une réalisation de l’ancien latéral du sporting, Nuno Mendes. Un match nul qui peut faire nourrir des regrets chez nos olympiens qui auraient pu, s’ils n’avaient pas fait match nul vendredi soir contre Angers (1-1), revenir à 1 petit point du rival parisiens. Par ailleurs, cette contre performance parisienne permet aux monégasques d’être seul leader du championnat à l’issue de cette 7ème journée.

⚔️ | Nice accroche le PSG, qui cède sa place de leader du championnat ! 🤝⚽️ #OGCNPSG pic.twitter.com/vTWVdURQ59 — DAZN France (@DAZN_FR) October 6, 2024

