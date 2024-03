Concurrent OM (PSG) : Mbappé ? j’en ai rien à foutre ! »

L’entraîneur de Montpellier, Michel Der Zakarian, ne moque complètement du départ annoncé de Kylian Mbappé après la défaite face au PSG et il l’a fait savoir.

A lire aussi : Mercato : Riolo conseille à l’OM de « tout faire » pour récupérer ce coach étranger !

L’entraîneur de Montpellier, Michel Der Zakarian, n’a pas caché sa déception après la défaite cuisante de son équipe contre le PSG dimanche soir lors du match de clôture de la 26e journée de Ligue 1. Kylian Mbappé a inscrit un triplé lors de cette victoire 6-2 infligé aux montpelliérains. Interrogé en fin de match sur la prestation du buteur parisien ainsi que sur le départ de ce dernier en fin de saison, Der Zakarian a été clair :

« J’en ai rien à foutre », a-t-il lancé, impassible. « Il n’est plus là, il n’est plus là, c’est pas grave. (…) Il nous a mis trois buts, on l’a laissé frapper deux fois et on sait que, quand on lui laisse le temps, il a un talent… Il a mis où il fallait. On a quand même pris trois buts comme ça, » a ainsi commenté le coach du MHSC au terme de la rencontre.

OM – Gasset : « Rien n’est perdu ! » – https://t.co/PAjq3I5LbB — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 17, 2024

A lire aussi : OM : Daniel Riolo ne laisse pas Faris Moumbagna tranquille !