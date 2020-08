Concurrents OM : Rudi Garcia (Lyon) est chaud bouillant avant de jouer Manchester City !

En ayant éliminé la Juventus Turin en huitième de finale, Lyon va disputer les quarts de finale de la Ligue des Champions face à Manchester City. Malgré l’écart entre les deux équipes, le coach Rudi Garcia n’a pas l’air de baisser les bras.

Lyon va affronter Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions. Face à Guardiola, Rudi Garcia ne veut pas jouer le rôle du petit club venu affronter le géant anglais…

On a envie de rester longtemps à Lisbonne — GARCIA

En conférence de presse, le coach français passé par l’Olympique de Marseille affirme vouloir rester encore dans cette compétition et espère battre les Citizens.

« Avoir éliminé la Juventus Turin doit nous donner plus de confiance. L’appétit vient en mangeant. On a envie de rester longtemps à Lisbonne mais on sait que City est le grand favori de cette confrontation. Le début des quarts de finale a montré que les statuts pouvaient être malmenés. On espère que ce sera encore le cas samedi. »

Rudi Garcia – Source : Conférence de presse