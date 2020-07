Concurrent OM : Un chèque de 81M€ en approche pour Lille…

L’Olympique de Marseille aura une concurrence accrue pour la saison à venir en Ligue 1 avec une équipe de Nice qui s’est grandement renforcée alors que Lyon et Monaco ne devraient pas répéter leurs saisons désastreuses de l’an dernier. N’oublions pas non plus Lille, sur le point de recevoir un très gros chèque…

De recevoir un très gros chèque mais… de perdre leur meilleur joueur !

En effet, comme attendu depuis plusieurs semaines Victor Osimhen devrait s’engager dans les jours à venir avec le Napoli. Selon L’Équipe, la formation italienne va débourser 81M€ pour s’attacher les services de l’avant-centre nigérian. Soit un nouveau record en terme de vente pour le LOSC.

Le défenseur brésilien, Gabriel, devrait lui aussi rejoindre le sud de l’Italie pour un montant moindre (entre 22 et 25M€).

Rappelons que si le club nordiste reçoit régulièrement de grosses sommes grâce à son activité de trading, cet argent est exigé par la DNCG pour valider les plans financiers made in Gérard Lopez.

Je vais essayer de faire aussi bien que Nicolas Pépé – lihadji

« J’ai décidé très tôt. Je me suis concerté avec ma famille, mes agents. L’OM m’a envoyé en réserve. Je n’oublie pas que l’entraîneur André Villas-Boas m’a laissé un peu de temps de jeu pour m’exprimer sur le terrain. J’ai pensé qu’ici, je pourrais davantage avoir la possibilité de faire mes preuves. (…) Je vais essayer de faire aussi bien que Nicolas Pépé, mon style lui ressemble. Je suis rapide, explosif, j’adore dribbler. Je veux toujours attaquer, oser, aller de l’avant. Une lourde responsabilité ? Oui, je sais. Je veux montrer que je suis à la hauteur. La pression ne me fait pas peur »

Isaac Lihadji – Source : L’Equipe