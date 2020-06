Concurrent OM : Un gros indice sur l’avenir de Neymar et Mbappé au PSG !

Dans un entretien accordé au journal AS en Espagne, Ander Herrera s’est exprimé sur le mercato du Paris Saint-Germain. Selon le milieu de terrain espagnol, le PSG ne vendra aucun joueur.

Ce samedi, le journal AS a publié une interview d’Ander Herrera à propos du mercato estival du PSG. Pour le milieu de terrain espagnol arrivé en provenance de Manchester United, le leader de la Ligue 1 n’est pas un club qui vend ses stars.

je les vois très heureux et impliqués au PSG — HERRERA

En réponse aux rumeurs de départ de Mbappé et Neymar, l’international espagnol affirme que le club a assez d’argent pour conserver les deux.

« Il faut tenir compte d’un aspect fondamental, et j’en ai parlé avec Kylian, que le PSG n’est pas un club vendeur de ses stars, au contraire, il les achète. Il a assez d’argent pour garder les deux. Je ne sais pas ce qu’ils gagnent ou les revenus qu’ils génèrent pour le club, qui est toujours une entreprise. Mais je sais que ces deux éléments sont essentiels dans le projet et je les vois très heureux et impliqués au PSG »

Ander Herrera – Source : AS