Concurrent : Quand Gérard Lopez oublie l’OM parmi les candidats au podium…

L’Olympique de Marseille a fini la saison précédente (assez particulière en raison de la Covid-19) à la seconde place. Les hommes de Villas-Boas seront encore candidats au podium la saison prochaine…

Cela semble une évidence pour tout le monde mais pourtant le nom du club marseillais n’est pas spontanément venu à l’esprit du président du LOSC lorsqu’il a cité les candidats au podium pour la saison 2020/21. Sans doute un simple oubli…

« Lyon, Rennes, Monaco et Nice… »

« On visera le podium, on a le talent et le budget pour ça. Mais on part avec de l’humilité car la préparation athlétique a été inédite. La concurrence sera redoutable derrière le PSG, avec Lyon et Rennes, avec Monaco et Nice aussi. On est assez excités par la Ligue Europa, c’est un esprit différent de la C1 mais ce n’est pas plus facile et on essaiera de faire un truc. On va peut-être perdre trois ou quatre titulaires. Mais notre structure est pointue pour remplacer ces postes et nos capacités à bien intégrer les joueurs vont loin : Christophe (Galtier) aura une équipe de talent. »

Gérard Lopez – Source : L’Équipe