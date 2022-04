En marge de la rencontre de Conference League de l’Olympique de Marseille, les Lyonnais se déplaçaient à Londres pour affronter West Ham. Une rencontre qui ne s’est pas passée comme prévue pour Anthony Lopes et ses coéquipiers. Le gardien portugais a poussé un coup de gueule !

L’Olympique de Marseille a remporté son match aller des 1/4 de Conférence League ce jeudi soir au Vélodrome. Lyon était en même temps à Londres pour affronter West Ham en Europa League mais n’a pas réussi à repartir avec la victoire.

Il y a des regrets vis-à-vis de la physionomie du match — Lopes

En effet, les Lyonnais n’ont fait qu’un nul à 10 contre 11 durant une grande partie de la rencontre. D’abord mené malgré l’infériorité numérique, ils ont réussi à égalise grâce à Ndombele peu après l’heure de jeu. En conférence de presse, Anthony Lopes a tapé du poing sur la table. Le gardien portugais n’a pas apprécié l’attitude de ses partenaires.

A LIRE AUSSI : L’énorme dérapage du coach du PAOK sur les supporters de l’OM !

« Il y a des regrets vis-à-vis de la physionomie du match. On rentre à 0-0 à la mi-temps. Ils prennent ce rouge, c’est un combat de venir en Angleterre et on devait rester attentifs. Mais on est mal entrés dans la deuxième période, on prend un but que j’estime être un peu comme une faute professionnelle. Il y a une discussion entre joueurs, je décide de jouer vite… Mais c’est compliqué, car on a l’espoir de revenir avec la physionomie de la première période. West Ham est une équipe qui va à la guerre sur tous les ballons, je peux comprendre que nos attaquants ont buté sur des costauds. Ils ont fait un match d’hommes. » Anthony Lopes – Source : Conférence de presse (07/04/22)