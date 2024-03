Concurrents OM : Atal revient sur son départ de l’OGC Nice !

FCM vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM. Après avoir partagé une story sur son compte Instagram, Youcef Atal avait créé une énorme polémique dans le football français. Parti en Turquie, l’international algérien est revenu sur son départ de l’OGC Nice.

L’OGC Nice et Youcef Atal ont décidé de mettre un terme à leur collaboration après une story partagée par Youcef Atal sur son compte Instagram, en marge du conflit israelo-palestinien. Cette publication jugée comme une « provocation à la haine à raison de la religion », lui a valu un procès et son départ du club niçois. L’international algérien revient pour la première fois sur cet épisode dans un entretien accordé à So Foot publié ce mardi.

C’est très compliqué d’imaginer un retour en France

« Nice ne m’a pas poussé vers la sortie, mais je ne me suis pas senti soutenu. Le discours changeait à chaque fois… J’ai payé cher mon erreur : sportivement, juridiquement et financièrement. Je sentais que j’allais être mis de côté. Je m’accrochais à la CAN pour retrouver goût au football en m’entraînant plus, pour venir aider la sélection et Djamel Belmadi qui me faisait tant confiance. Je ne voulais pas me rater, je voulais tout donner pour mon pays et pour lui. (…) J’ai été soutenu par toute l’Algérie et par énormément de gens à travers le monde entier, je les remercie. Je m’attendais aussi à du soutien d’autres personnes qui ne me l’ont pas donné, c’est comme ça. Avec tout ce qu’il s’est passé, c’est très compliqué d’imaginer un retour en France, même s’il ne faut jamais dire jamais. »

La justification d’Atal au moment des faits

« J’ai partagé la vidéo parce que j’ai pensé que c’était un message de paix et que les gens sont en train de souffrir pendant cette guerre. Malheureusement, je regrette de ne pas l’avoir vue jusqu’à la fin. J’ai partagé parce que je pensais que c’était vraiment un message de paix. Je veux que les gens arrêtent de souffrir, expliquait le défenseur ce lundi. Ça n’est pas dans mon intention d’être contre n’importe quelle personne. Malheureusement je n’ai pas fini la vidéo. Non, je n’ai pas eu ce réflexe (de vérifier qui l’homme en question). J’ai vu la vidéo et je l’ai postée pour que les personnes ne souffrent pas. Je ne me suis pas intéressé plus à la personne. Au début, il parlait des gens pour qu’ils ne souffrent plus et j’ai partagé. Moi, je ne suis qu’un joueur de foot, je n’essaie pas de rentrer dans la politique. J’ai partagé sans regarder jusqu’à la fin puis j’ai envoyé un message d’excuses. Des excuses sincères. Je pensais vraiment que c’était un message de paix, c’est la vérité. Avec du recul, je me dis que ce sont des trucs importants et j’aurais dû regarder la vidéo jusqu’à la fin. Je regrette par rapport à ça »