Concurrents OM : Aulas peste contre l’arbitrage, Le PSG et Lille pas gâtés, Gérard Lopez et le cas Luis Campos

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos des concurrents OM. Ce lundi au menu : Aulas peste contre l’arbitrage et met la pression sur Garcia, Le PSG et Lille pas gâtés, Gérard Lopez (LOSC) sort du silence concernant Luis Campos

Concurrents OM : Malgré la victoire, Aulas peste contre l’arbitrage et met la pression sur Garcia

Lyon a rejoint le LOSC en tête de la Ligue 1 dimanche soir. les marseillais sont en embuscade avec 2 points en moins mais deux matches de plus à jouer. Jean-Michel Aulas était ravi de la victoire de son équipe face au PSG dimanche soir, pour autant le président lyonnais n’a pas manqué l’occasion de critiquer le carton rouge reçu par Mendes, il a aussi rapidement évoqué le prochain match face à Brest…

@ol soyons sérieux pour le prochain match contre Brest les points ont la même valeur bravo à Rudi et tout le groupe #merciJuni https://t.co/dWRencpqIa — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) December 13, 2020



« C’est une belle satisfaction car c’est un match gagné qui nous permet de revenir tout en haut. On a fait un match sérieux qui a démontré toute la qualité de l’OL. Avec une ligne d’attaque qui a su créer des occasions et un groupe solidaire qui a su conserver ce résultat. L’expulsion de Mendes gâche la fête car il ne le méritait pas. (…) Soyons sérieux pour le prochain match contre Brest les points ont la même valeur. Bravo à Rudi et tout le groupe ! » Jean-Michel Aulas – source : Twitter (13/12/2020)

Concurrents OM : Le PSG et Lille pas gâtés !

L’OM est éliminé de toutes les compétitions européennes. Aujourd’hui avait lieu le tirage au sort des affiches des 8es de finale de la Ligue des Champions et des 16es de finale de la Ligue Europa. Concernant les clubs français, parmi les 16 qualifiés en C1, seul le Paris Saint-Germain est encore en lice. En C3, le LOSC a terminé second de son groupe après avoir été battu par le Celtic lors de la dernière journée.

Le Paris Saint-Germain connaît son adversaire pour les 8es de finale de le Ligue des Champions. En effet, le PSG affrontera le FC Barcelone. Des retrouvailles entre les deux clubs, la dernière confrontations date de 2017 aussi en 8es de finale de C1. Une double rencontre historique entre les deux équipes. Alors que le PSG avait battu Barcelone sur un score de 4-0 à domicile au match aller, le Barça avait réalisé une remontada en s’imposant 6 à 1 sur sa pelouse et se qualifié pour le prochain tour.

Deuxième de son groupe derrière l’AC Milan, le LOSC a écopé de l’Ajax Amsterdam pour les 16es de finale de C3. Des retrouvailles après les deux confrontations de Ligue des champions la saison dernière, soldées à chaque fois par une victoire néerlandaise. Le club néerlandais a terminé 3e de son groupe en Ligue des Champions derrière Liverpool et l’Atalanta.

Concurrents OM : Gérard Lopez (LOSC) sort du silence concernant Luis Campos !

Selon Mundo Deportivo, annoncé sur le départ au LOSC depuis plusieurs semaines, Luis Campos serait bien dans le viseur de certains candidats à la présidence du FC Barcelone. Mais après plusieurs semaines, Gérard Lopez, le président du LOSC, sort du silence…

« Tout club de foot, qui est une entreprise, connaît parfois des tensions entre employés, c’est tout à fait normal. Parce que c’est dans le foot, c’est hyper médiatisé. Luis est quelqu’un de très proche, de très important pour moi. Au-delà du rôle que les gens veulent lui donner. Les gens lui donnent le rôle de scout, alors que ce n’est pas vraiment ça. Il gère des scouts mais il est plus important sur d’autres sujets. C’est quelqu’un dont je suis encore proche et le fait qu’il y ait pu avoir des tensions entre lui et d’autres personnes, c’est quelque chose que je dois accepter, régler, gérer et que je fais mais pas publiquement. Et peut-être que ça gêne beaucoup de gens. Je le fais à ma façon et je ne vois pas le club en souffrir à moyen ou long terme. J‘ai énormément d’appréciation pour les gens qui m’entourent et c’est clair que j’ai envie de continuer avec les personnes en qui j’ai confiance et ça inclut les noms que vous avez donnés ». Gérard Lopez – Source : Foot Mercato (14/12/2020)