Concurrents OM : Aulas se fait détruire par les Bad Gones !

La situation ne semble pas s'arranger à Lyon où les groupes de supporters n'ont pas hésité à montrer leur mécontentement dans un communiqué.

Après 29 journée de championnat, Lyon est en grande difficulté en Ligue 1. Positionné à la 10e place, la course au podium et donc à une qualification en compétition européenne pour la saison prochaine semble compromise.

Les supporters lyonnais en ont marre !

C’est pour cela que les supporters lyonnais ont montré leur mécontentement via un communiqué conjointement écrit par les Bad Gones ainsi que le groupe Lyon1950… Et ils n’y vont pas de main morte avec Jean-Michel Aulas, le président lyonnais !

« Le constat est dramatiquement implacable : notre Olympique occupe une triste 10ème place au classement (…) Pourtant, il n’est aujourd’hui pas possible de contester notre position au classement quand on lit avec attention les stats de cette saison: 7ème équipe à domicile, 10ème équipe à l’extérieur. 8ème attaque, 10ème défense, +3 au goal average, il faut remonter à un temps que les moins de 25 ans ne peuvent pas connaitre pour retrouver pareille situation. L’arrivée d’un directeur Sportif comme Juninho était porteuse d’espoir, d’enthousiasme, de passion. Sa mission s’est soldée par un départ précipité accompagné d’une communication hasardeuse, et aujourd’hui plus personne n’a de nouvelles d’une des plus grandes légendes du club. Pire, le projet sportif est devenu chimérique. l’exigence de résultat qui caractérisait notre OL dans les années 2000 ne se fait plus sentir, pour preuve les récentes déclarations d’un joueur disant qu’en championnat, l’équipe avait le « droit à l’erreur ». JMA aurait-il toléré ce type de discours à y a une quinzaine d’années. Les questions que nous sommes en droit de nous poser sont les suivantes: qui définit aujourd’hui le projet sportif ? C’est pour toutes ces raisons, et afin d’exprimer de manière pacifique et visible nos inquiétudes que nous invitons tous nos adhérents à se regrouper dimanche à partir de 15 heures sur la grande esplanade à la sortie du tramway. Une prise de parole des responsables BAD GONES et LYON 1950 aura lieu avant que tous rejoignent nos tribunes pour une première mi-temps qui ne sera pas animée par les groupes. Après tout, nos joueurs choisissent leur mi-temps depuis trop longtemps, qui pourrait reprocher aux supporters d’en faire de même » Communiqué officiel des Bad Gones et Lyon1950 (29/03/22)