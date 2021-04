Concurrents OM : Aulas veut « construire des ponts, pas des murs » avec Nasser Al-Khelaïfi !

Avec la démission d’Andréa Agnelli de la présidence de l’Association des Clubs Européens, Nasser al-Khelaïfi a repris le flambeau. Jean-Michel Aulas a affiché son soutien au président du PSG dans l’après-midi.

Depuis hier, c’est le bazar le plus total du côté de l’UEFA. L’annonce de la création de la Super League a mis le feu dans les bureaux de l’instance de football la plus importante d’Europe. Si Aleksander Ceferin s’est empressé de faire valider la nouvelle réforme, plutôt décriée, de la Ligue des Champions qui prendra effet d’ici trois ans, l’UEFA est entré en guerre. En effet, le président de la Juventus de Turin, Andréa Agnelli, a quitté son poste de président de l’ECA (European Club Association). Il a été remplacé par le président du Paris Saint-Germain, à savoir Nasser al-Khelaïfi. Le dirigeant parisien a déjà un soutien de taille avec lui.

Si Parisiens et Lyonnais se tirent la bourre en championnat, Jean-Michel Aulas soutient fortement l’homme qui est à la tête du PSG, comme il l’a fait savoir sur Twitter.

Quand les GAFAM sont de plus en plus forts, où tous nos supporters sont privés de stade et de lien social, nous devons construire des ponts, pas des murs. Construire ensemble avec Nasser l’avenir d’un football où la méritocratie sportive et l’émotion ne sont pas oubliées https://t.co/BOLb0mVyhw

— Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) April 19, 2021