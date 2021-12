Concurrents OM : Bagarres, match arrêté… nouveaux incidents incidents graves avec les supporters lyonnais !

Hier soir à l’occasion des 32es de finale de la Coupe de France, opposant le Paris FC à l’Olympique Lyonnais, le match a été interrompu à cause de bagarres en tribunes. Pierre Ferracci, président du club parisien, n’a pas épargné Jean-Michel Aulas sur France Info…

Confronté au Paris FC hier soir dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France, l’OL s’est à nouveau retrouvé dans un match interrompu pour débordements. Et le président parisien Pierre Ferracci n’est pas allé de main morte avec Jean-Michel Aulas.

« J’ai l’impression qu’il était en train de subir les évènements » – Pierre Ferracci

Après la mi-temps, soyons clairs, il n’y a pas d’ambiguïté là-dessus, le groupe des Ultras lyonnais s’est déchaîné. Ces gens-là n’auraient jamais dû mettre les pieds à Charléty, tout simplement. On les connaît, on sait qui ils sont.(…) Il m’arrive de défendre Jean-Michel Aulas. Mais je lui ai dit tout à l’heure que s’il ne règle pas ce problème de supporters violents, son club allait couler et le football français allait en pâtir gravement. Moi, j’en ai marre qu’aujourd’hui, 35 ou 36 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pâtissent du comportement de quelques clubs qui ne gèrent pas leurs supporters violents. (…) Jean-Michel Aulas m’a semblé un peu moins percutant que d’habitude. J’ai l’impression qu’il était en train de subir les évènements. Je le crois suffisamment intelligent et grand stratège pour reconnaître que le problème est chez lui. Il n’est pas au Paris FC. Le problème, il est chez lui, et il le sait très bien » Pierre Ferracci – Source France Info (17/12/2021)