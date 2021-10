Concurrents OM: Belmadi tacle sévèrement Delort et l’OGC Nice !

Alors que l’Olympique de Marseille était intéressé par le profil d’Andy Delort lors du dernier mercato estival, ce dernier a finalement rallié l’OGC Nice. Ce dernier se retrouve au coeur d’une polémique liée à la sélection nationale algérienne…

Si Andy Delort semblait très intéressé à l’idée de rejoindre l’OM, il a finalement pris la décision de rejoindre l’OGC Nice qui était également dans la course. Le club azuréen a profité de la situation du club héraultais, confronté à de grosses difficultés financières.

Vainqueur de la dernière CAN avec l’Algérie, il a renoncé à la prochaine afin de s’engager avec Nice. En effet, le club du sud de la France ne laisserait pas ses internationaux africains disputer la compétition continentale…

Son sélectionneur, Djamel Belmadi est furieux :

On est pas obligé de l’accepter– Belmadi

« Il y a un petit mois, j’ai reçu une information d’acteurs du football qu’au moment de sa signature à Nice, Delort aurait signé un document comme quoi il n’irait pas à la CAN. Ça m’a ébranlé mais je me disais wait and see. À la date du mois où dans le contexte du COVID et de la position de la FFF, les joueurs devaient se démener. Des joueurs comme Islam se sont battus. Andy et un autre joueur ont accepté de fait la position des clubs. J’ai eu une discussion très claire à ce moment là avec lui où je lui avais fait des reproches. Il n’avait pas réagi négativement et je l’ai reconvoqué derrière en juin. Il y a quatre-cinq jours, il m’envoie un message où il dit privilégier son club dans une concurrence avec Dolberg et Gouiri et devoir mettre en pause la sélection pendant un an. Ce sont des mots. J’ai eu une discussion houleuse avec lui. Après cette discussion houleuse où je l’ai blâmé ainsi que son club, j’ai discuté avec son directeur sportif qui m’a expliqué souhaiter que ses internationaux africains ne fassent pas la CAN. C’est oral. On est pas obligé de l’accepter. » Djamel Belmadi— Source: Conférence de presse (07/10/21)

Djamel Belmadi 🎙 S’explique sur le cas d’Andy Delort pic.twitter.com/wg3ahVajr2 — CHAMPION D’AFRIQUE 🇩🇿 (@Nmadz10) October 7, 2021

Mon père suivait l’OM dans les années 90 et m’a souvent amené avec lui au stade – Andy Delort

« Je ne vais rien vous cacher. Quand j’ai pris la décision de quitter Montpellier, j’ai eu pas mal d’opportunités. Il y avait Nice, avec un très beau projet. Je vais mettre les choses au clair et rectifier certaines choses. J’ai dit ça car mon père était fan de l’OM quand j’étais petit. Il suivait ce club dans les années 90 et m’a souvent amené avec lui au stade. Aujourd’hui, ça n’a plus rien à voir, je suis un joueur professionnel, je joue en Ligue 1 contre eux. Pour en finir avec ce débat, je suis très fier de porter le maillot du Gym, je suis bien là, ça veut tout dire. » Andy Delort – Source : Nice Matin (17/09/2021)