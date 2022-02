Concurrents OM : Ben Arfa, Ikoné… Bilan du mercato du LOSC !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). C’est l’heure du bilan des Mercato et ce mercredi, c’est celui des Lillois !

Si Lille a réalisé une belle campagne de Ligue des Champions et affrontera Chelsea, le parcours en Ligue 1 est plus chaotique. 11e avec 8 points de retard sur le podium, les hommes de Jocelyn Gourvennec ne sont pas assez constants. Lors de ce mercato hivernal, Lille a surtout vendu…

Trois départs pour 23M€

Lille a rapidement lancé son mercato avec le transfert de Jonathan Ikoné à la Fiorentina pour 13M€. Le milieu offensif était donné partant depuis plusieurs mois et aurait même déjà pu quitter Lille l’été dernier. Lille a aussi validé le départ de Thiago Maia à Flamengo. Le joueur était prêté et a été définitivement transféré pour 4M€. Autre départ, celui du latéral Renildo, à 6 mois de la fin de son contrat. Ce dernier a été transféré à l’Atlético de Madrid pour 4M€. Le jeune Kapi a aussi était transféré Demirspor Adana, le flop Yusuf Yazici a été prêté pour six mois avec option d’achat (12 M€) au CSKA Moscou…

Bienvenido Renildo al Atlético de Madrid⚽⚽⚽ pic.twitter.com/9NUPSUTccz — TheMagus (@xotiik124) February 1, 2022

Le pari Ben Arfa

Du côté des arrivées, Lille a tenté le pari Hatem Ben Arfa. Le milieu offensif de 34 ans a signé un contrat de 6 mois avec une option d’une année supplémentaire. L’ancien joueur de l’OM a déclaré : « Je suis très heureux de rejoindre aujourd’hui le Losc. C’est une équipe qui a montré beaucoup de très belles choses cette saison, et évidemment l’année dernière avec un titre de champion de France. Je suis heureux de signer dans ce club qui ne cesse de monter. Je me sens très bien et je suis très impatient de retrouver la compétition. » Sans contrat, le joueur est arrivé libre…

L’entrainement d’hier en images. Avec en ligne de mire le match face au PSG dimanche 💪🏽

📸 @GroultScott pic.twitter.com/6mMjc749rG — Hatem BEN ARFA 🧢 (@HatemBENARFAn) February 2, 2022

Zhegrova, jeune talent pour 7M€

Le club s’est offert les services d’Edon Zhegrova. L’ailier international kosovar arrive en provenance du FC Bâle pour un montant évalué à 7 millions d’euros. Le joueur s’est engagé jusqu’en juin 2026.