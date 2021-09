Concurrents OM : Bosz encense un de ses joueurs !

Victorieux 0-2 face aux Glasgow Ranges à l’Ibrox Stadium, l’Olympique Lyonnais réussit idéalement son entrée en lice en Ligue Europa. À l’issue de la rencontre, Peter Bosz a tenu à encenser ses joueurs qui assimilent de mieux en mieux ses idées de jeu.

Un an après sa dernière participation sur la scène européenne, l’Olympique Lyonnais a réussi son retour. En effet, les Gones se sont imposés 0-2 face aux Glasgow Rangers à l’Ibrox Stadium grâce à un but de Karl Toko-Ekambi et un but contre son camp de James Tavernier. Grâce à ce succès, Lyon prend la tête du groupe A devant le Sparta Prague et Brondby. À l’issue de la rencontre, Peter Bosz a félicité ses joueurs qui commencent à assimiler ses idées de jeu.

Les joueurs comprennent de mieux en mieux ce que je demande – Peter Bosz

« Je suis satisfait car on joue de mieux en mieux. Excepté le début du match où il y a beaucoup de ballons perdus, ce n’était pas nécessaire. Après, on a bien joué. Le premier but de Karl était extraordinaire et après on a été un petit peu plus calme. Les joueurs comprennent de mieux en mieux ce que je demande. Ce n’est pas facile car jouer offensif avec un pressing très haut, ce n’est pas évident. » Peter Bosz – Source : Conférence de presse (16/09/2021)