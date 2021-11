Concurrents OM : Bosz prévient Aulas et Juninho, Neymar se fait reprendre par Cafù, une offre à venir pour Renato Sanches au LOSC?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, PSG, Monaco, LOSC, Stade Rennais…) AU programme ce dimanche : Bosz prévient Aulas et Juninho, Neymar se fait reprendre par Cafù, une offre à venir pour Renato Sanches au LOSC?

Mercato concurrents OM : Bosz prévient Aulas et Juninho !

Interrogé par So Foot à ce sujet, Peter Bosz n’a pas caché son envie de coacher un jour l’un des gros clubs européens, bien qu’il soit heureux à Lyon.

Lyon s’est trouvé un nouveau coach après la déception Rudi Garcia. Peter Bosz incarne le renouveau lyonnais, adepte du beau jeu et avec des idées. Même si tout n’a pas été rose depuis son arrivée, le coach apporte une nouvelle impulsion au club présidé par Jean-Michel Aulas.

Si un jour j’ai l’opportunité d’entraîner un des sept tops clubs, oui, j’irai — Bosz

Interrogé par So Foot sur ses ambitions personnelles, Peter Bosz n’a pas caché qu’il souhaitait rejoindre les plus grands clubs européens à l’avenir. Passé par le Borussia Dortmund et l’Ajax Amsterdam il y a quelques années, il ne dirait pas non à Barcelone, le Bayern ou Manchester City !

« Le Bayern Munich, le FC Barcelone ou Manchester City ? Bien sûr. Je suis très content à Lyon. C’est un très grand club. Mais si un jour j’ai l’opportunité d’entraîner un des sept tops clubs, oui, j’irai. Enfin maintenant ils sont huit avec Newcastle. Paris ou City ne faisaient pas partie de cette élite avant leur rachat. Dans cinq ans, ce sera au tour de Newcastle d’en être » Peter Bosz – Source : So Foot

Concurrents OM : Neymar se fait dézinguer par une légende brésilienne !

Marca a questionné Cafu sur les qualités de Neymar. Ce dernier n’a pas été tendre avec son compatriote !

Neymar a déçu plus d’un supporter parisien depuis le début de la saison. Face à l’OM notamment, le Brésilien n’a pas été au niveau et a vu un florilège de critiques.

Il doit assumer la responsabilité d’un leader. Pour cela, il faut se consacrer à 100% au football — CAFU

Dans un entretien accordé à Marca, la légende brésilienne Cafu s’est exprimé sur les performances de Neymar et sur sa comparaison avec les plus grands joueurs actuels. Selon lui, Neymar devrait se concentrer sur le football.

« Neymar est techniquement meilleur que (Lionel) Messi, meilleur que (Cristiano) Ronaldo. Mais il doit assumer la responsabilité d’un leader. Pour cela, il faut se consacrer à 100% au football. Je ne suis pas meilleur que Neymar, mais j’ai été meilleur que les autres arrières droits parce que j’ai tout mis en oeuvre pour cela, à être un athlète professionnel. » Cafu – Source : Marca (14/11/21)

[#Brésil🇧🇷] Cafu💬: « Neymar est techniquement meilleur que Messi, meilleur que Ronaldo. Mais il doit assumer la responsabilité d’un leader. Pour cela, il faut se consacrer à 100% au football. » (@marca) pic.twitter.com/j2jxBPDHWq — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) November 14, 2021

Mercato concurrents OM : Une grosse offre dès janvier venue de PL pour la star du LOSC?

Joueur le plus côté du LOSC, Renato Sanches serait sur les tablettes de Liverpool en Premier League !

Depuis son départ du Bayern Munich, Renato Sanches a repris du rythme en Ligue 1 sous les couleurs du LOSC. Bien que les blessures l’aient quelque peu stoppé dans sa progression, le Portugais garde une belle côte en Europe.

En Angleterre, où il a évolué sous les couleurs de Swansea, le milieu de terrain semble avoir laissé un beau souvenir. Au mercato dernier, Wolverhampton s’est intéressé à son profil mais aucun accord n’aurait été trouvé.

Liverpool veut miser sur Renato Sanches

La presse anglaise affirme ces derniers jours qu’un autre club anglais apprécie Renato Sanches. En effet, Liverpool souhaiterait renforcer ce secteur de jeu et voudrait miser sur le Portugais. Sa percussion et sa qualité technique pourrait être un bel atout pour Jurgen Klopp, à la recherche d’un joueur au milieu pour palier le départs de Wijnaldum.

Pour le LOSC, cela pourrait être un gros coup dur de perdre Renato Sanches. Avec un contrat allant jusqu’en 2023, le Portugais ne devrait pas être bradé. Sur le site spécialisé Transfermarkt, il a une valeur marchande de 30 millions d’euros.