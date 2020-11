Concurrents OM : Cet ancien flop lyonnais s’explique sur les rumeurs (nocturnes) qui couraient sur lui…

L’Olympique de Marseille doit se méfier de Lyon dans la course au podium cette saison. L’équipe dirigée par Rudi Garcia ne dispute pas de Coupe d’Europe et dispose tout de même d’un sacré effectif…

Avec notamment au milieu, Thiago Mendes, qui semble retrouver des couleurs depuis quelques semaines. Le milieu brésilien a raté sa première saison lyonnaise mais assure que cela n’avait rien à voir avec certaines rumeurs qui ont pu traîner sur son hygiène de vie…

Des choses ont été dites, comme quoi j’allais en boîte de nuit, ou que je buvais de l’alcool

« Partir cet été ? Oui, c’est vrai que j’y ai réfléchi. J’ai eu des propositions de plusieurs clubs. On en a beaucoup discuté avec mon épouse et mon agent. Et puis je ressentais aussi beaucoup de pression de la part de certains supporters… Des choses ont été dites, comme quoi j’allais en boîte de nuit, ou que je buvais de l’alcool. Des choses fausses. On parlait beaucoup de moi et c’était lourd à supporter. Donc avec Kelly (son épouse), on a longuement discuté. Partir ? Ne pas partir ? Finalement, je me suis dit qu’il fallait que je reste pour relever ce challenge. Les gens attendaient beaucoup de moi, donc je me devais de persévérer pour réussir à aider cette équipe et à apporter de la joie aux supporters. »

Thiago Mendes – Source : L’Équipe