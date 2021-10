Concurrents OM : Cette révélation du RC Lens entre Monaco et Nice ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des clubs concurrents de l’Olympique de Marseille (PSG, Monaco, Lyon, LOSC, Rennes…). Auteur d’un énorme début de saison avec le RC Lens, Jonathan Clauss attise les convoitises de plusieurs écuries de Ligue 1…

Deuxième de Ligue 1, le RC Lens est pour le moment sur un petit nuage. Révélation de la saison dernière, Jonathan Clauss continue d’épater dans le championnat de France. Au point d’attirer l’intérêt l’OGC Nice mais aussi l’AS Monaco. En effet, les deux clubs du sud de la France seraient sur le coup afin de recruter le meilleur piston droit du championnat de l’année dernière. Les dirigeants lensois souhaiteraient plus de 15 millions d’euros afin de laisser partir son joueur de 29 ans.

C’était un autre lensois qui intéressait l’OM l’été dernier, Seko Fofana. Daniel Riolo avait regretté son absence de l’effectif de l’Olympique de Marseille :

Un mec au milieu comme Fofana, Marseille ne l’a pas

Un mec au milieu comme Fofana, Marseille ne l’a pas. Il est vraiment fort ce joueur. J’y pensais en le regardant et je me disais qu’un mec comme ça dans le jeu de l’OM et ce que demande Sampaoli, lui apporterait beaucoup au jeu de l’OM. (…) Dans ce pressing avec des lignes ultra-serrées et un Guendouzi, qui a été très bon depuis le début de la saison, et bien la même ses cheveux je ne les voyais plus voler… Je ne le voyais pas… Daniel Riolo – Source : RMC Sport (26/09/2021)

Au terme de la défaite face à Lens, l’entraineur du club marseillais Jorge Sampaoli avait encensé Lens :

« Il y a eu beaucoup de pression, beaucoup d’agressivité de la part des Lensois, et quand on n’a pas le contrôle du match, ça donne ce genre de match. On l’a eu pendant quinze minutes, quand on est revenu à égalité, et pendant vingt minutes en deuxième mi-temps, mais trop peu dans l’ensemble. Je savais que ce serait un match difficile. (…) Il ne faut pas penser que cette défaite s’explique par rapport à l’état physique, il y a bien sûr de la frustration par rapport au résultat, mais on n’a pas su les neutraliser, on n’a pas gardé notre ligne de conduite, celle qu’on avait mise en place. Dans le futur, il faudra trouver la solution pour essayer de gagner ce genre de matches parce qu’on en jouera beaucoup d’autres. (…) Les changements ? C’était pour reprendre le match en main, pour reprendre le contrôle du jeu, et modifier un peu l’aspect de l’équipe, aussi. Cela n’a pas fonctionné. » Jorge Sampaoli – source: L’Equipe / Conférence de presse (26/09/2021)