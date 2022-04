Concurrents OM : Christophe Galtier y croit encore pour l’OGC Nice !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). L’OGC Nice chute du podium après cette défaite face aux Monégasques. Christophe Galtier garde quand même de l’espoir !

L’Olympique de Marseille est pour le moment seul deuxième de Ligue 1 derrière le PSG. Les Marseillais ont pu profiter notamment des faux pas du Stade Rennais qui était pourtant bien parti dans cette course à une place en Ligue des Champions.

Monaco nous passe devant avec cette victoire. Mais il reste encore des matchs — Galtier

Les Niçois ont également mal vécu les dernières journées de Ligue 1 avec notamment une défaite ce mercredi face à l’AS Monaco qui réalise une belle remontada au classement. Malgré tout, Christophe Galtier garde espoir pour la fin de saison et espère remonter !

« Il y a beaucoup de regrets sur ce match parce qu’on pouvait s’attendre à être malmené. Mais j’ai aimé le comportement de mes joueurs en voulant empêcher de faire jouer l’adversaire très haut. On les a assez bien pressés. On a eu des situations, quelques situations aussi litigieuses qui ne nous ont pas été favorables. Mais dans l’ensemble, je suis satisfait du comportement. Après, évidemment, je déçu qu’ils ne soient pas récompensé dans un match où ils ont beaucoup donné. C’est une mauvaise opération même si je vous parle du contenu du match qui a été intéressant et l’attitude aussi. Il faut continuer là-dessus. Sur le plan comptable, on connaissait tous l’importance de ce match face à Monaco… Ils nous passent devant avec cette victoire. Mais il reste encore des matchs, on a dans quelques jours un match face à Troyes qui va nous donner l’obligation de l’emporter. On verra au fur et à mesure que les matchs avancent. Mais restons dans cet état d’esprit, dans cette envie de vouloir faire les choses ensemble. Parce que l’équipe, j’ai trouvé qu’elle a joué de manière très collective dans ses efforts défensifs, dans son jeu offensif. Il faut que l’on garde cet état d’esprit pour être performant et gagner les prochains matchs. » Christophe Galtier – Source : Conférence de presse (20/04/22)

Les résultats de la 33e journée de Ligue 1

Mercredi 20 avril 2022 à 19h00

Reims 2-1 LOSC

Bordeaux 2–2 ASSE

Troyes 0–1 Clermont

Monaco 1–0 OGC Nice

Lorient 1– 0 Metz

Mercredi 20 avril 2022 à 21h00

Angers 0– 3 PSG

Lens 2–0 MHSC

RC Strasbourg Alsace 2-1 Stade Rennais

Olympique de Marseille 3-2 FC Nantes

Brest 2-1 Lyon