Concurrents OM : coup dur pour Lyon !

Sorti sur blessure face au RC Lens, le 12 février, Alexandre Lacazette est forfait pour les deux prochains matchs de son équipe. Si son retour est espéré par l’OL pour fin février, cette date n’est pas garantie, pour la pièce maitresse offensive de l’OL.

La blessure d’Alexandre Lacazette inquiète l’OL. De retour à Lyon, libre de tout contrat, après 5 ans à Arsenal, Lacazette est devenu un joueur très important pour l’OL. En 26 matchs toutes compétitions confondues, il a inscrit 18 buts. Dont 8 buts sur les 7 derniers matchs de l’OL. Lors de la victoire 2-1 de Lyon, à domicile contre Lens, le 12 février, Lacazette a marqué un but à la 23ème minute, avant de sortir sur blessure à la 45ème minute. Touché aux ischios jambiers, Lacazette devrait manquer les deux prochains matchs en Ligue 1 de l’OL, contre Auxerre et Angers, les 17 et 25 février. Il devrait effectuer son retour pour la réception de Grenoble, en coupe de France, le 28 février.

Lacazette est important pour nous

‘’J’espère qu’Alexandre Lacazette n’est pas trop blessé car il est important pour nous. Il a fait une bonne semaine. Le mois dernier, il a inscrit pas mal de buts. Mais Amin (Sarr) et Moussa (Dembélé) sont rentrés aujourd’hui. Ils ont aussi montré qu’ils peuvent avoir des occasions.’’ Dejan Lovren – Source : Foot Mercato (13/02/2023)

Sorti hier soir en raison d’une douleur à la cuisse gauche, @LacazetteAlex sera forfait pour le déplacement à Auxerre, en Ligue 1, ce vendredi. Reviens-nous vite Capitaine 🔴🔵 🫡 — Olympique Lyonnais (@OL) February 13, 2023

Grâce en partie à Lacazette, l’OL est sur une série de 6 matchs sans défaites toutes compétitions confondues.