Concurrents OM : Coup dur pour Lyon, Gourvennec satisfait de ses joueurs, plusieurs absents rennais face à Tottenham

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, LOSC, OGC Nice, AS Monaco…) Au programme ce mercredi : Coup dur pour Lyon, Gourvennec satisfait de ses joueurs, plusieurs absents rennais face à Tottenham

Concurrents OM : Coup dur pour Lyon !

À la veille de son déplacement à Glasgow pour débuter sa campagne européenne face aux Rangers en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais devra faire sans Moussa Dembélé, touché au quadriceps d’une cuisse.

Comme l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais débutera demain sa campagne européenne en Ligue Europa. Après avoir hérité des Glasgow Rangers, du Sparta Prague et de Brondby, les Gones se déplaceront demain en Écosse pour le compte de la 1ère journée. Après ne pas avoir disputé de compétition européenne la saison dernière, Lyon aura l’intention de bien figurer cette saison. Toutefois, Peter Bosz n’aura pas son effectif au complet pour cette rencontre.

Dembélé et Shaqiri absents

Si des incertitudes règnent toujours quant à la présence de Lucas Paqueta et de Bruno Guimaraes, Lyon ne pourra pas compter sur deux de ses éléments offensifs. En effet, Radio Scoop a révélé hier que Moussa Dembélé s’était blessé à l’entraînement. Un véritable coup dur pour les Gones qui perdent leur meilleur buteur en championnat (4 buts). De son côté, Xherdan Shaqiri ne sera pas non plus du voyage puisqu’il n’a pas encore complété son passeport vaccinal. Peter Bosz devrait donc faire confiance à Islam Slimani à la pointe de l’attaque lyonnaise.

🏆 Europa League

Concurrents OM : Gourvennec satisfait de ses joueurs !

Tenu en échec par Wolfsbourg sur sa pelouse (0-0), le LOSC n’est pas parvenu à s’imposer malgré une supériorité numérique pendant plus d’une demi-heure de jeu. En fin de rencontre, Jocelyn Gourvennec s’est tout de même montré de satisfait de la prestation de ses joueurs.

Lille attendait ce match avec impatience. Près de quelques mois après avoir remporté le titre de champion de France, les Dogues ont démarré leur campagne européenne en Ligue des champions. Malgré un début de saison compliqué en championnat, Lille espérait reprendre confiance face à Wolfsbourg hier soir.

On a bien représenté le club, la Ligue 1 – Jocelyn Gourvennec

Tenus en échec, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont concédé le nul (0-0) après avoir joué pendant près d’une demi-heure en supériorité numérique. Le coach lillois s’est tout de même montré satisfait de la prestation de ses joueurs après la rencontre.

« On a répondu présent, on a fait honneur à cette compétition. On a bien représenté le club, la Ligue 1. On se plaint que les clubs français ne jouent pas l’Europe à fond, là on a joué à 300%, on l’a montré. Il y avait une super ambiance ce soir, on l’a montré. On ne peut pas se contenter d’un bon match de temps en temps. Ce soir, on a vu le vrai visage du LOSC. » Jocelyn Gourvennec – Source : Conférence de presse (14/09/2021)

Concurrents OM : Plusieurs absents pour le Stade Rennais face à Tottenham ?

À la veille de la réception de Tottenham en Ligue Europa Conférence, le Stade Rennais ne devrait pas être au complet. Bruno Génésion ne pourra pas compter sur Jérémy Doku, Birger Meling et Lovro Majer qui sont absents. Martin Terrier est également incertain.

Alors que le Stade Rennais s’apprête à débuter sa campagne européenne en Ligue Europa Conférence, l’effectif des Bretons est loin d’être au complet. À l’occasion de la première journée, le Stade Rennais recevra demain Tottenham à 18h45. Pour affronter les Spurs, Bruno Génésio va devoir composer son onze de départ sans certains de ses éléments importants.

Doku, Meling et Majer absents

Comme le révèle L’Equipe dans son édition du jour, c’est une équipe remaniée qui risque d’être alignée face à Tottenham demain soir. En effet, Jérémy Doku, Birger Meling et Lovro Majer manqueront tous les trois à l’appel. Toutefois, une nouvelle absence pourrait venir perturber les plans de Bruno Génésio. Sorti après avoir ressenti une douleur au genou face à Reims le week-end dernier, Martin Terrier s’ajoute à la liste des joueurs susceptibles d’être absents demain soir. Si aucune décision n’a encore été prise, le technicien rennais devra être vigilant.