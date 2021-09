À la veille de son déplacement à Glasgow pour débuter sa campagne européenne face aux Rangers en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais devra faire sans Moussa Dembélé, touché au quadriceps d’une cuisse.

Comme l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais débutera demain sa campagne européenne en Ligue Europa. Après avoir hérité des Glasgow Rangers, du Sparta Prague et de Brondby, les Gones se déplaceront demain en Écosse pour le compte de la 1ère journée. Après ne pas avoir disputé de compétition européenne la saison dernière, Lyon aura l’intention de bien figurer cette saison. Toutefois, Peter Bosz n’aura pas son effectif au complet pour cette rencontre.

Dembélé et Shaqiri absents

Si des incertitudes règnent toujours quant à la présence de Lucas Paqueta et de Bruno Guimaraes, Lyon ne pourra pas compter sur deux de ses éléments offensifs. En effet, Radio Scoop a révélé hier que Moussa Dembélé s’était blessé à l’entraînement. Un véritable coup dur pour les Gones qui perdent leur meilleur buteur en championnat (4 buts). De son côté, Xherdan Shaqiri ne sera pas non plus du voyage puisqu’il n’a pas encore complété son passeport vaccinal. Peter Bosz devrait donc faire confiance à Islam Slimani à la pointe de l’attaque lyonnaise.