Concurrents OM : Deux penaltys oubliés, le PSG s’en sort bien (c’est un ancien arbitre qui le dit!)

Si l’OM s’est incliné 2-0 à Rennes, le PSG s’est largement imposé 6-2 face à Montpellier dimanche soir. Cependant, cette rencontre a été émaillé de plusieurs erreurs d’arbitrage en faveur des parisiens…

Car si le MHSC a bénéficié d’un penalty, deux autres ont été oubliés. A la 10e minute, Arnaud Nordin a buté sur Lucas Beraldo et à la 81e lorsque Nuno Mendes a fait tomber Mousa al-Tamari. Consultant pour le média l’Equipe, l’ancien arbitre international Saïd Ennjimi a expliqué que selon lui ces deux fautes auraient dû être sifflé et Paris sanctionné deux deux penaltys.

L’arbitrage français est en grande difficulté chaque week-end

« Montpellier aurait dû bénéficier de trois penalties. Sur la première situation, Beraldo bouscule Nordin sans jouer le ballon, cette faute aurait été sifflée au milieu de terrain, confie Saïd Ennjimi. Je répète que la surface doit être considérée comme n’importe quelle autre partie du terrain, donc il y avait penalty. Sur la deuxième situation, je rejoins M. Batta et j’aurais moi aussi sifflé penalty. Même si Donnarumma a touché le ballon, il ne maîtrise pas son geste. Enfin sur la troisième, M. Batta prend la bonne décision, je ne comprends pas comment le VAR peut lui demander de revenir sur son choix puisque Nuno Mendes met son corps en opposition alors qu’Al-Tamari est passé. Il n’y a pas de débat. Quand on remet cela en perspective avec le penalty accordé au PSG face à Rennes (qui a permis aux Parisiens d’égaliser [1-1] au bout du temps additionnel), ça laisse songeur. L’arbitrage français est en grande difficulté chaque week-end. Je doute que ce soit du fait d’un seul homme (*), le mal est plus profond tant les arbitres sont trop souvent en difficulté ».