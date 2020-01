Concurrents OM : Deux pièces maîtresses de Lyon et Monaco proches de la sortie ?

Le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille pourrait être glacial tant dans le sens des arrivées que celui des départs. Ça ne devrait pas être le cas chez les concurrents de l’OM…

Les hommes de Villas-Boas ont creusé l’écart au classement avec Lyon et Monaco, présentés en début de saison comme favoris au podium, distancés respectivement de 12 et 13 points. Lancé dans une course contre la montre les deux clubs pourraient chacun perdre un titulaire important.

Lyon tout d’abord où le départ de Lucas Tousart au Herta Berlin est toujours en discussions. Le joueur est d’accord avec le club allemand mais les dirigeants rhodaniens se montrent toujours gourmands concernant l’indemnité de transfert.

💰 Tousart et le Hertha Berlin se sont mis d’accord, le club allemand va devoir maintenant s’aligner sur les demandes de l’OL, qui attend 30 millions. — RMC Sport (@RMCsport) January 10, 2020





L’émergence de jeune Caqueret pourrait compenser le départ de l’ex-valenciennois.

Slimani veut partir ?

Plus surprenant, Islam Slimani n’est pas sûr de vouloir continuer à Monaco en seconde partie de saison. Selon L’Équipe, l’international algérien vit assez mal la récente diminution de son temps de jeu et aurait fait connaître ses états d’âme à son nouvel entraîneur.

Aston Villa serait sur le coup pour le récupérer.