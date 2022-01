Concurrents OM : Di Meco détruit Aulas après la polémique sur Laurent Blanc !

Tandis que Jean-Michel Aulas lorgnerait l’arrivée de Laurent Blanc sur le banc de l’OL, Eric Di Meco a jugé la gestion du président lyonnais calamiteuse. Et l’a fait savoir sur les ondes de RMC.

Si les jours de Peter Bosz sur le banc lyonnais sont peut-être comptés, cela ne fait que rajouter de l’huile sur le feu pour Eric Di Meco. Et l’ancien joueur de l’OM l’a fait savoir hier sur RMC. En n’épargnant pas le cas de Jean-Michel Aulas.

🗣💬 Di Meco : « Si Lyon veut rater sa saison et se mettre la pression, il ne pouvait pas s’y prendre autrement. Après le départ de Juninho, les supporters ne reconnaissent plus Aulas. Et le vestiaire entend tout ce qu’il se dit… Il faut faire attention. » #RMCLive pic.twitter.com/Q2NmZiLYBD — Super Moscato Show (@Moscato_Show) January 14, 2022

« Jean-Michel Aulas rétropédale sur Twitter et monte au créneau […] il n’assume même pas ses propos — Di Meco

« Si Lyon veut rater sa saison et se mettre la pression, il ne pouvait pas s’y prendre autrement. Juninho fait cette sortie avant Noël pour partir. On ne reconnaît pas Jean-Michel Aulas, même les supporters le disent, ils sont étonnés de ce que dit leur président, sans jeter ce qu’il a fait pendant des décennies. A un moment donné, on est moins bon. Peut-être qu’on va le dégager dans pas longtemps. Tu sors d’une période hivernale où tu es plus apaisé, tu as un match contre Paris où tu peux en tirer des satisfactions et t’en inspirer pour aller de l’avant. Mais tu vas te tirer une balle dans le pied. Le vestiaire entend tout ce qu’il se dit… Il faut faire attention. Juninho vient de partir, les joueurs aiment bien Bosz et on leur dit qu’on va leur mettre un autre entraîneur dans les pattes. Jean-Michel Aulas rétropédale sur Twitter et monte au créneau contre Vincent Duluc en lui expliquant qu’il a interprété ses propos, il n’assume même pas ses propos. S’il y a un président qui connaît le foot et l’impact c’est bien lui. Ou alors, il le connaît moins qu’avant. » Eric Di Meco – Source: RMC (14/01/2022)