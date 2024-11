Concurrents OM : drôles de retrouvailles entre Sampaoli et Mandanda à Rennes…

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Les retrouvailles entre Jorge Sampaoli et Steve Mandanda à Rennes marquent un tournant décisif dans leur parcours. Après une année passée ensemble à l’OM, le coach argentin et le gardien se retrouvent aujourd’hui sous la même bannière, mais cette fois-ci au Stade Rennais. Un retour inattendu, surtout après les tensions qui avaient marqué leur dernière collaboration à Marseille.

En 2021, à son arrivée sur le banc de l’Olympique de Marseille, Sampaoli n’avait pas hésité à bouleverser les hiérarchies. Pour imposer son jeu dynamique et offensif, il avait recruté Pau Lopez comme titulaire dans les buts, reléguant Steve Mandanda, 36 ans à l’époque, sur le banc. Une décision qui avait créé une véritable fracture entre l’entraîneur et son capitaine. Cependant, malgré ce passage difficile, Sampaoli a toujours exprimé du respect pour Mandanda, et c’est donc avec un grand enthousiasme qu’il l’a retrouvé cette saison à Rennes.

Quel rôle pour Mandanda ?

1ère conférence de presse rennaise de Jorge Sampaoli : le nouvel entraîneur du SRFC s’explique sur sa réputation d’entraîneur volcanique qui ne reste jamais longtemps dans un club. Il est venu pour changer les choses…@TVR35 #SRFC #sampaoli pic.twitter.com/uoYCtsP1ZH — Christophe Penven (@PenvenC) November 12, 2024



Lors de sa conférence de presse de présentation ce mardi, l’entraîneur argentin a expliqué : « J’ai une très bonne relation avec Steve, je l’aime beaucoup. Nous avons toujours eu une relation très directe. Je suis heureux de le retrouver ici et il va nous aider à sortir de cette situation. » Ces mots pleins de chaleur montrent que, contrairement à Marseille, où la relation avait été mise à l’épreuve, Sampaoli voit en Mandanda un leader capable d’apporter une véritable stabilité au Stade Rennais, actuellement en difficulté en Ligue 1.

Le rôle de Mandanda dans cette équipe rennaise sera crucial. Après un début de saison en demi-teinte, Rennes cherche à rebondir et à retrouver ses ambitions européennes. Reste à savoir si Sampaoli va vraiment conserver Mandanda dans un rôle de titulaire mais aussi de capitaine de l’équipe ?