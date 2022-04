Concurrents OM : Galtier détruit ses joueurs après la déroute face à Lens !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Ce dimanche, les Niçois ont perdu face à Lens sur le score de 3-0. Une défaite qui a fortement énervé le coach Christophe Galtier.

Ce dimanche l’Olympique de Marseille a réussi à distancer ses concurrents à la deuxième de Ligue 1 derrière le PSG en profitant notamment de la défaite de l’OGC Nice et du match nul entre Strasbourg et Lyon.

Vous dire que j’ai honte, je n’en suis pas loin — Galtier

Les Aiglons ont perdu 3-0 face à Lens dans un match compliqué où les hommes de Galtier n’ont pas réussi à trouver la faille. Le coach français n’a pas épargné ses joueurs en conférence de presse.

« Nice a joué une équipe de Lens avec de vrais compétiteurs et Lens a joué une équipe de Nice où des joueurs sont venus en touristes. C’est inacceptable. Cela doit ramener à beaucoup plus d’humilité. Quand vous ne respectez pas le jeu, l’équilibre, vous êtes sanctionné. La victoire de Lens est logique. Beaucoup trop de joueurs ont déjoué. Nous verrons la suite… Nous avons mal à la tête. Vous dire que j’ai honte, je n’en suis pas loin. J’ose espérer que nous ne sommes pas en train de jeter à la poubelle les huit mois que nous avons faits. Ce serait dommage et irrespectueux de se laisser aller de cette manière » Christophe Galtier – Source : Conférence de presse (10/04/22)