Concurrents OM : Galtier met la pression pour aller chercher le titre au PSG…

L’Olympique de Marseille a actuellement six points de retard sur le Paris Saint-Germain. À neuf journées du terme, le titre n’est pas encore acquis pour le club de la capitale qui se déplace ce soir à Nice…

L’entraîneur parisien, Christophe Galtier, a répondu aux questions concernant la pression qu’il pouvait ressentir (ou pas) actuellement.

« C’était la huitième défaite (de la saison) contre Lyon. Ce n’est pas une question de pression, mais d’analyse à l’instant t. Je me sens légitime, oui, et on doit sortir de cette spirale, aller chercher des victoires. Il y a ce onzième titre en jeu. On a six points d’avance. Qu’en fait-on ? Se laisse-t-on aller pour aller dans une impasse ou réagit-on de suite ? » Christophe Galtier – Source : L’Équipe

« Un titre pour l’OM, on en entendrait parler pendant des années voire des siècles ! »

« Je suis très partagée… Je trouverai ça assez chouette que ce ne soit pas le PSG. Lens ou l’OM, un de ces deux clubs… Lens, il y a une ferveur dans ce club. Ils ont l’amour de tous les amoureux du football. Marseille, je ne suis entourée que de supporters de l’OM donc ça me ferait plaisir pour eux ! Même si on le sait, avec les supporters marseillais, un titre comme ça, on en entendrait parler pendant des années voire des siècles (rires). Je pense que Lens a plus de chance que l’OM parce que le calendrier marseillais est assez difficile. Ils ont Lyon, Lens et Lille, ça va être dur. Le match entre l’OM et Lens va être incroyable ! Ce sera un peu comme une finale même si ce n’est pas celui qui sera forcément championnat mais à priori la deuxième place. Ce sera assez passionnant de suivre cette fin de championnat. Ça fait du bien d’avoir ce suspens là dans le football. » Claire Arnoux – Source : Europe 1 (04/04/23)