Concurrents OM : Galtier veut une prise de conscience de la situation !

Une nouvelle défaite pour le PSG, battu 0-1 à domicile, hier soir face à Lyon, Paris reste leader, mais ne compte plus que 6 points d’avance sur Lens et Marseille. Le titre est encore mathématiquement jouable pour ces trois équipes. En conférence de presse d’après-match, Galtier veut rester concentré pour aller décrocher le titre.

Le PSG continue de perdre des points. Hier soir, le PSG s’est incliné 0-1 face à l’OL. Dans le même temps Lens a gagné 1-0 contre Rennes à l’extérieur et l’OM a décroché un nul 1-1 à domicile contre Montpellier. Paris n’a plus que 6 points d’avance sur ses deux poursuivants et devra affronter Lens, à domicile le 15 avril.

Christophe Galtier (entraîneur du PSG, après la défaite à domicile face à Lyon) : « Nous brûlons nos jokers » – L’Équipe. Mais vous toucherez un beau chèque, pas d’inquiétude. https://t.co/9hD2kbaHrV — Édouard de Guemenez (@EGuemenez) April 3, 2023

C’est la huitième défaite en 2023. C’est beaucoup trop

« Nous avons bien démarré sur les vingt premières minutes. On a été pris ensuite sur les transitions. Je constate qu’on est vite résignés. On avait la capacité à renverser des matches et ce soir, on s’est rapidement résignés. Il a manqué de caractère, de personnalité. Il y a de la déception, mais il peut aussi y avoir de la colère froide. Il a manqué de l’investissement. C’est la huitième défaite en 2023. C’est beaucoup trop. Match après match, nous brûlons nos jokers. Est-ce que je suis résigné ? Non ! Je vais me battre jusqu’au bout. Il faudra avoir un autre comportement. Il peut y avoir de la fatigue après la trêve, mais nous devons réagir lors du prochain match. Nous devons avoir une réaction de champion. J’ose espérer que nos joueurs ne sont pas blasés sur les titres. On doit avoir une réaction d’orgueil. Je vais en parler à mes joueurs en début de semaine. Tout le monde, à commencer par moi, doit prendre conscience de la situation et du travail que l’on a à fournir pour redevenir performant. » Christophe Galtier – Source : l’Equipe (3/04/2023)