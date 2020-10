Concurrents OM – Garcia ressort ses chiffres et affirme : »Lyon est devant tout le monde, y compris le PSG… »

FCMarseille vous propose l’actualité des concurrents de l’OM. Rudi Garcia, coach de Lyon, n’a pas perdu sa faculté à sortir des chiffres et des arguments pour tenter de justifier un début de saison médiocre…

Il avait marqué les supporters de l’OM avec ses fameux « mon équipe c’est celle de la seconde mi-temps », ou encore « si on enlève les matches où on a chargé on est peut-être la meilleure défense de France ». Rudi Garcia est de retour et cette fois il explique que son Lyon est largement devant tout le monde en Ligue 1 en terme de critères offensifs… sauf concernant les tirs cadrés. Ha Roudi…

A lire : GARCIA T’EXPLIQUE LE FOOT, VOL. 1

on est largement devant tout le monde en France mais en terme de tirs cadrés, on est 17e sur 20 — Garcia

« A part la première période à Lorient, je ne peux pas laisser dire que nous sommes une équipe qui n’a pas bien joué et qui ne méritait pas de gagner les matchs. Les contenus, et les chiffres le prouvent, sont bons. On cherche des solutions et cela passe par être plus tueur devant le but. On est devant tout le monde, y compris le PSG, dans tous les critères offensifs sur les tirs, les centres, les corners, sur la position dans le dernier tiers du terrain. Sur ça, on est largement devant tout le monde en France mais en terme de tirs cadrés, on est 17e sur 20. »

Rudi Garcia – source : RMC (16/10/2020)