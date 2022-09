Concurrents OM : Genesio (Rennes) pleurniche encore…

Dans un entretien accordé à l’After Foot La Revue, Bruno Génésio est revenu sur son passage à Lyon et estime que le traitement qui lui a été infligé n’était pas justifié.

Actuellement 8ème de Ligue 1 avec le Stade Rennais, Bruno Génésio sort d’une saison réussi avec le club breton. Lors du précédent exercice, Rennes s’est classé quatrième et a accroché sa qualification pour la Ligue Europa. L’ancien entraîneur de l’OL s’est longuement confié pour la revue de l’After Foot. Génésio revient sur les nombreuses critiques auxquelles il a dû faire face lors de son passage sur le banc de l’OL. Il détaille son ressenti sur le traitement qu’il trouvait injuste des supporters lyonnais.

Si c’est moi qui fais la saison de Lyon, je me fais découper

« La première chose qui a joué contre moi, c’est cet a priori défavorable dès ma nomination que je peux comprendre puisqu’on inaugurait le nouveau stade, que beaucoup de gens pensaient que ça aurait dû être Mourinho ou un autre entraîneur reconnu, qui avait gagné des titres. Et c’est moi, entraîneur adjoint, qui prends le poste. Je comprenais qu’on s’interroge sur ma faculté à gérer un groupe, avec des stars. Dans l’ensemble, je dis bien dans l’ensemble, les résultats et le jeu proposé ont été plutôt bons, mais on n’est jamais sorti de ce credo: Genesio, il n’est pas fait pour ce poste. Ce qui a joué en ma défaveur, malgré le soutien du président, en externe et en interne. J’y tiens, parce que malgré tout ce qui a pu être dit, j’ai toujours eu ce soutien. Les joueurs, je n’ai pas le sentiment qu’ils m’aient lâché. Si j’ai fait trois ans et demi, c’est grâce à eux. Il y a eu des matchs et des résultats moins bons, mais ça a été une expérience importante pour la suite de ma carrière. (…) Si c’est moi qui fait la saison de Lyon cette année, à la place Peter Bosz, je me fais découper toute la saison. Ce qui lui a été épargné. Si ça avait été moi, ce n’est pas que vous m’auriez arrangé, vous m’auriez découpé, laminé! C’est ça que je vous reproche. » Bruno Génésio – Source : L’After Foot La Revue (22/09/2022)