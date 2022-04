Concurrents OM : Génésio tente d’expliquer les faux pas du Stade Rennais

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Le Stade Rennais reste sur deux défaites en Ligue 1… Bruno Genesio tente de comprendre.

L’Olympique de Marseille est pour le moment seul deuxième de Ligue 1 derrière le PSG. Les Marseillais ont pu profiter notamment des faux pas du Stade Rennais qui était pourtant bien parti dans cette course à une place en Ligue des Champions.

Il faut mettre plus d’intensité, d’agressivité — Genesio

Ce mercredi encore, les Bretons n’ont pas pris de points contre Strasbourg (score 2-1) et sont maintenant à 6 points de l’OM. Bruno Genesio, le coach rennais a tenté d’expliquer pourquoi son équipe a une telle perte de rythme.

« On a déjà rebondi plusieurs fois dans la saison. Nous avons du caractère. On va recevoir Lorient, qui lutte pour son maintien. Il faut remettre tout à plat pour avancer et gérer les émotions de la fin de saison. On a posé beaucoup de problèmes à Strasbourg, qui est solide à domicile. Mais on prend un but après trois minutes, et tout devient plus compliqué. On manque un peu de maturité. J’ai souvent freiné tout le monde quand on nous parlait de Ligue des champions. On apprend le haut niveau et la régularité que cela demande. C’est difficile à expliquer. Après notre but, nous nous sommes endormis, nous n’avons plus joué vers l’avant. Le Racing a mis plus d’intensité, d’engagement, de volonté de récupération. On joue bien avec le ballon. Mais quand nous ne l’avons pas, il faut mettre plus d’intensité, d’agressivité. Il faut retrouver la rigueur défensive qui faisait notre force. » Bruno Genesio – Source : Conférence de presse (20/04/22)

Les résultats de la 33e journée de Ligue 1

Mercredi 20 avril 2022 à 19h00

Reims 2-1 LOSC

Bordeaux 2–2 ASSE

Troyes 0–1 Clermont

Monaco 1–0 OGC Nice

Lorient 1– 0 Metz

Mercredi 20 avril 2022 à 21h00

Angers 0– 3 PSG

Lens 2–0 MHSC

RC Strasbourg Alsace 2-1 Stade Rennais

Olympique de Marseille 3-2 FC Nantes

Brest 2-1 Lyon