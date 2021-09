Concurrents OM : Gourvennec satisfait de ses joueurs !

Tenu en échec par Wolfsbourg sur sa pelouse (0-0), le LOSC n’est pas parvenu à s’imposer malgré une supériorité numérique pendant plus d’une demi-heure de jeu. En fin de rencontre, Jocelyn Gourvennec s’est tout de même montré de satisfait de la prestation de ses joueurs.

Lille attendait ce match avec impatience. Près de quelques mois après avoir remporté le titre de champion de France, les Dogues ont démarré leur campagne européenne en Ligue des champions. Malgré un début de saison compliqué en championnat, Lille espérait reprendre confiance face à Wolfsbourg hier soir.

On a bien représenté le club, la Ligue 1 – Jocelyn Gourvennec

Tenus en échec, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont concédé le nul (0-0) après avoir joué pendant près d’une demi-heure en supériorité numérique. Le coach lillois s’est tout de même montré satisfait de la prestation de ses joueurs après la rencontre.

« On a répondu présent, on a fait honneur à cette compétition. On a bien représenté le club, la Ligue 1. On se plaint que les clubs français ne jouent pas l’Europe à fond, là on a joué à 300%, on l’a montré. Il y avait une super ambiance ce soir, on l’a montré. On ne peut pas se contenter d’un bon match de temps en temps. Ce soir, on a vu le vrai visage du LOSC. » Jocelyn Gourvennec – Source : Conférence de presse (14/09/2021)